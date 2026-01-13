Κίνα: «Είσαι νεκρός;» – Η ανατριχιαστική εφαρμογή που «τσεκάρει» όσους ζουν μόνοι

Μια εφαρμογή με τον ωμό τίτλο «Είσαι νεκρός;» έχει εξελιχθεί στην πιο δημοφιλή επί πληρωμή λήψη στο Apple Store στην Κίνα, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τις αγωνίες που γεννά η ραγδαία δημογραφική μεταμόρφωση της χώρας. Η εφαρμογή, γνωστή στα κινεζικά ως Sile Me, απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν μόνοι και λειτουργεί με έναν απλό αλλά συμβολικά φορτισμένο μηχανισμό: ο χρήστης οφείλει να πατά καθημερινά ένα κουμπί για να «δηλώσει παρουσία». Αν δεν το κάνει για δύο συνεχόμενες ημέρες, η εφαρμογή στέλνει αυτόματα ειδοποίηση σε ένα πρόσωπο που έχει ορίσει ο ίδιος.

Η επιτυχία της εφαρμογής δεν είναι τυχαία, γράφουν οι Financial Times. Εχει γίνει viral σε μια περίοδο όπου ολοένα και περισσότεροι νέοι Κινέζοι επιλέγουν να ζουν μόνοι, καθυστερούν τον γάμο ή τον απορρίπτουν εντελώς, και δεν αποκτούν παιδιά. Παράλληλα, αυξάνεται δραματικά και ο αριθμός των ηλικιωμένων που ζουν απομονωμένοι, συχνά χωρίς συγγενείς κοντά τους, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές που έχουν ερημώσει λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης προς τις πόλεις.

Η δημογράφος Γουέι-Τζουν Τζιν Γιανγκ, από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, εξηγεί στους Financial Times ότι υπάρχει πραγματική και αυξανόμενη ανάγκη για τέτοιου είδους εφαρμογές. Η πτώση της γονιμότητας, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η μείωση των γάμων και η άνοδος των διαζυγίων οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη διεύρυνση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών. «Η ανησυχία είναι απολύτως πραγματική», υπογραμμίζει.

Η Κίνα κατέγραψε το 2024 το τρίτο συνεχόμενο έτος μείωσης του πληθυσμού της, ενώ ήδη από το 2023 έχασε τον τίτλο της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου από την Ινδία. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το ποσοστό των νοικοκυριών που αποτελούνται από ένα άτομο έφτασε το 19,5% το 2024, από μόλις 7,8% πριν από είκοσι χρόνια.

Ενας από τους τρεις νεαρούς δημιουργούς της εφαρμογής, που συστήνεται μόνο ως Λιου, δήλωσε ότι το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνονται είναι νέοι άνθρωποι που ζουν μόνοι στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως γυναίκες γύρω στα 25. Πρόκειται για ανθρώπους που συχνά βιώνουν έντονη μοναξιά, έλλειψη καθημερινής επικοινωνίας και έναν μόνιμο φόβο ότι κάτι απρόβλεπτο μπορεί να τους συμβεί, χωρίς κανείς να το αντιληφθεί εγκαίρως.

Ο ανθρωπολόγος Μπιάο Σιάνγκ από το Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ ερμηνεύει τη δημοφιλία της εφαρμογής και ως κοινωνικό σύμπτωμα. Οι νέοι Κινέζοι, εξηγεί στους Financial Times, μεγάλωσαν με την πεποίθηση ότι η σκληρή δουλειά οδηγεί στην επιτυχία. Ομως, αυτή η αφήγηση έχει διαψευστεί από την επιβράδυνση της οικονομίας και τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές. Η εγγραφή σε μια εφαρμογή με τίτλο «Είσαι νεκρός;» λειτουργεί, σύμφωνα με τον ίδιο, σαν μια μορφή σιωπηλής απαισιοδοξίας. Είναι, λέει, σχεδόν μια συλλογική καλλιτεχνική πράξη που εκφράζει σύγχυση και άγχος.

Αλλοι σχολιαστές θεωρούν ότι η εφαρμογή θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη πιο χρήσιμη για ηλικιωμένους, αν και αναγνωρίζουν ότι οι γηραιότεροι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ίσως δυσκολευτούν να τη χρησιμοποιήσουν. Παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αισθητήρες σε ψυγεία ή τηλεοράσεις που ενεργοποιούνται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιούνται, αναμένεται να αποκτήσουν ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε κοινωνίες που γερνούν.

Παρότι η εφαρμογή έχει επαινεθεί, οι Financial Times σημειώνουν ότι προκάλεσε και αντιδράσεις για το όνομά της. Ο εθνικιστής αρθρογράφος Χου Σιτζίν πρότεινε να μετονομαστεί σε «Είσαι ζωντανός;», ώστε να δημιουργεί λιγότερο άγχος, ιδίως στους ηλικιωμένους. Ο δημιουργός της, ωστόσο, υπερασπίστηκε την επιλογή, λέγοντας ότι δεν είναι σκοτεινή, αλλά μια υπενθύμιση να εκτιμάμε το παρόν.

