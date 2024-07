Κίνα: Διαστημικός πύραυλος εκτοξεύθηκε «κατά λάθος» και συνετρίβη κοντά σε πόλη

Ο διαστημικός πύραυλος μιας κινεζικής ιδιωτικής εταιρείας εξερράγη και συνετρίβη κοντά σε μια πόλη την Κυριακή, αφού εκτοξεύθηκε… κατά λάθος κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής.

Σύμφωνα με την εταιρεία Beijing Tianbing, γνωστή και ως Space Pioneer, σημειώθηκε δομική βλάβη στη σύνδεση μεταξύ του πυραύλου και της βάσης δοκιμών. Ο πύραυλος συνετρίβη σε λόφο της πόλης Γκονγκί στην κεντρική Κίνα.

Βίντεο που δημοσίευσε το κινεζικό ψηφιακό μέσο ενημέρωσης The Paper, έδειξε τον πύραυλο να ανεβαίνει στον ουρανό πριν χάσει την ισχύ του και στρίψει οριζόντια, πέσει στη Γη και συντριβεί σε δασώδεις λόφους, προκαλώντας πυρκαγιά.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ανέφεραν οι Κινέζοι.

Τμήματα του σταδίου του πυραύλου διασκορπίστηκαν εντός μιας «ασφαλούς περιοχής», αλλά προκάλεσαν τοπική πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών του Γκονγκί.

Η πυρκαγιά έσβησε χωρίς να τραυματιστεί κάποιος, ανέφερε η ανακοίνωση.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China’s Space Pioneer. That’s catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N

— Andrew Jones (@AJ_FI) June 30, 2024