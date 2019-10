Κιμ Καρντάσιαν, η ακτιβίστρια: πανηγύρισε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων

Πίεση για μια πολιτική απόφαση δεν ασκούν πλέον μόνο οι πολιτικοί και τα λόμπι τους. Η συστράτευση μιας διασημότητας σε ένα σκοπό μπορεί να γίνει ένα αποτελεσματικό όπλο – αν όχι για τους πολιτικούς, έστω και για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Η βασίλισσα των τηλε-ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν ήταν από αυτούς που ζήτησαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων – κάτι που έγινε την Τρίτη με συντριπτική πλειοψηφία.

Χθες, πριν από την ψηφοφορία έγραφε στο Twitter: «Είναι κάτι προσωπικό για εμένα και για τα εκατομμύρια των Αμερικανών που κατάγονται από τους επιζώντες μια γενοκτονίας. Πάρτε τηλέφωνο στο Κογκρέσο και πείτε τους ότι είναι ώρα να δράσουν!»

Today, the House of Representatives is voting on H.RES. 296 which would recognize the #ArmenianGenocide. This is personal for me, and millions of Armenians who descended from genocide survivors. Call Congress and tell them it’s time to act! https://t.co/SymQZNYPg1

