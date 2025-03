Κίεβο: Συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών το προσεχές διάστημα

Ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, Αντρίι Γερμάκ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλτς, κατά την οποία συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γερμάκ ανέφερε ότι αντάλλαξε απόψεις με τον Γουόλτς για θέματα ασφαλείας και τον συντονισμό των θέσεων των δύο πλευρών. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι συμφωνήθηκε η διεξαγωγή συνάντησης μεταξύ ουκρανών και αμερικανών αξιωματούχων στο άμεσο μέλλον.

Had a phone conversation with the U.S. President’s National Security Advisor, @michaelgwaltz.

We discussed the next steps towards a just and lasting peace.

