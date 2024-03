Κίεβο: Σφοδρή επίθεση των Ρώσων – 31 πύραυλοι από διαφορετικές κατευθύνσεις

Η Ρωσία εξαπέλυσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σφοδρή πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε κτίρια κατοικιών και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με δημοτικούς αξιωματούχους, που είπαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε όλους τους πυραύλους.

Στην πρώτη ευρεία επίθεση των τελευταίων εβδομάδων εναντίον της πρωτεύουσας, χρησιμοποιήθηκαν τόσο βαλλιστικοί πύραυλοι όσο και πύραυλοι Κρουζ, ανακοίνωσε ο Σέρχι Πόπκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

«Επειτα από μια παύση 44 ημερών, ο εχθρός εξαπέλυσε άλλη μια πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου», δήλωσε ο Πόπκο. «Ολες οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης εργάζονται σε διάφορα σημεία. Η αντιμετώπιση των συνεπειών της πυραυλικής επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε και τους 31 ρωσικούς πυραύλους που είχαν στόχο την πρωτεύουσα, δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Πόπκο δήλωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν στρατηγικά βομβαρδιστικά και εκτόξευσαν επίσης μερικούς πυραύλους από το έδαφός τους, ενώ έπειτα από περίπλοκους ελιγμούς σε γειτονικές περιφέρειες, οι πύραυλοι στοχοθέτησαν την πόλη από διαφορετικές κατευθύνσεις.

New awful missile attack on Kyiv Russia damaged residential buildings. Many people wounded It was lucky that the rocket hit the road and not the house, otherwise there would have been many dead pic.twitter.com/porVtmiObn — Денис Казанський (@den_kazansky) March 21, 2024

Οι αεροπορικοί συναγερμοί διάρκεσαν σχεδόν τρεις ώρες.

Ο Βιτάλι Κλίτσκο, δήμαρχος του Κιέβου, δήλωσε ότι συντρίμμια πυραύλων έπληξαν κτίρια κατοικιών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έναν παιδικό σταθμό στην πόλη.

Huge crater left in a Kyiv residential neighborhood following Russian missile strike. Imagine for a second living in that house. pic.twitter.com/K9JHde0NLA — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 21, 2024

Οι ένοικοι ενός πολυώροφου κτιρίου στην κεντρική συνοικία Σεβτσένκιφσκι, απομακρύνθηκαν αφού ένα από τα διαμερίσματα έπιασε φωτιά. Από την επίθεση έσπασαν επίσης τζάμια σε σπίτια στην περιοχή ενώ έπιασαν φωτιά ιδιωτικά οχήματα.

Over 30 missiles – cruise and ballistic – hit Kyiv today. The government says they were intercepted. But the damage is scary. It is a miracle no one has died. pic.twitter.com/ytdu3AZfAJ — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 21, 2024

Νωρίτερα, ο Κλίσκο είχε ανακοινώσει πως «συντρίμμια πυραύλων» κατέπεσαν σε συνοικίες της πόλης, σε πολυκατοικίες και σε άλλα κτίρια, ανάμεσά τους βρεφονηπιακό σταθμό, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τονίζοντας πως τουλάχιστον ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας βρισκόταν στις φλόγες, όπως και «οχήματα».

Kyiv subway right now. Russian massive missile attack is ongoing with both cruise and ballistic missiles. Loud explosions were heard even in the subway. pic.twitter.com/YZefim30HM — Oksana Parafeniuk (@Oks_Parafeniuk) March 21, 2024

Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν από τις 05:00 το πρωί και μετά, καθώς και πυρά της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο πιο πρόσφατος ευρείας κλίμακας βομβαρδισμός της ουκρανικής πρωτεύουσας από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου.

