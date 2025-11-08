Κίεβο: Ο πόλεμος ως βιντεοπαιχνίδι, για στρατολόγηση νεοσυλλέκτων

Ανήμερα των Αγίων Πάντων των Ρωμαιοκαθολικών τα νεκροταφεία της Ουκρανίας γέμισαν κόσμο. Ηταν συγγενείς των στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο. Το κόστος του πολέμου σε ουκρανικό ανθρώπινο δυναμικό είναι υψηλό, έγραψε η Corriere della Sera, μάλιστα οι Αμερικανοί υπολογίζουν σε 60.000 έως 100.000 τους πεσόντες.

Καθώς το τέλος της σύγκρουσης δείχνει μακρινό, η κατάσταση για τους Ουκρανούς στρατιώτες γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Από τον περασμένο Αύγουστο περίπου 100.000 νέοι ηλικίας 18 έως 22 ετών έχουν καταφύγει στο εξωτερικό για να αποφύγουν τη στράτευση, ενώ πληθαίνουν οι αναφορές ότι κακοποιούνται οι αξιωματικοί στρατολόγησης που τριγυρίζουν στους δρόμους των ουκρανικών πόλεων γυρεύοντας στρατεύσιμους.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ουκρανού Συνηγόρου του Πολίτη έλαβε περισσότερες από 2.000 καταγγελίες σχετικά με χρήση βίας από στρατολόγους, ανέφερε το Al Jazeera. Σε ένα περιστατικό, τον Ιανουάριο, οι στρατολόγοι χτύπησαν έναν ποδηλάτη. Του πέταξαν δακρυγόνα και τον ξυλοφόρτωσαν προτού τον παραδώσουν στη Στρατολογία. Τελικά οι στρατολόγοι προσεφέρθησαν να πάνε οι ίδιοι εθελοντικώς στο μέτωπο, ώστε να αποφύγουν τις κατηγορίες για απρόκλητη επίθεση.

Την 1η Αυγούστου η αστυνομία της πόλης Βίνιτσα χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει πλήθος που προσπαθούσε να εισβάλει σε στρατολογικό γραφείο και να απελευθερώσει περίπου 100 νέους που έλεγαν ότι παρανόμως τους είχαν ντύσει στο χακί.

Υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό, πολύ ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην Ουκρανία. Μια οικογένεια κατηγορεί τον στρατό του Ζελένσκι ότι σκότωσε το παιδί της, ονόματι Ρομάν Σόπιν, μέσα σε κέντρο στρατολόγησης στο Κίεβο. Εκεί οι στρατονόμοι είχαν οδηγήσει τον νεαρό με σκοπό να τον ντύσουν φαντάρο και να τον στείλουν στο μέτωπο, παρά τη θέλησή του φυσικά. Τελικά ο Σόπιν πέθανε από τραύμα στο κεφάλι, το οποίο ο στρατός απέδωσε σε εκούσια πτώση του.

Το τέχνασμα που βρήκε η κυβέρνηση του Κιέβου για να παρακάμψει τη λαϊκή αντίδραση στη στράτευση είναι το μέτρο των συμβάσεων στρατιωτικής εργασίας ορισμένου χρόνου. Διότι μέχρι τώρα ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ήταν ασαφής και αόριστος. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, έγραψαν οι New York Times, τόσο οι ήδη υπηρετούντες άνδρες όσο και οι νεοσύλλεκτοι νεαροί έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, από ένα έτος μέχρι πέντε έτη.

Χωρίς φρέσκους νεοσύλλεκτους είναι αδύνατον να αντικατασταθούν οι πρώην νεοσύλλεκτοι, οι οποίοι πλέον έχουν εξαντληθεί από τη μακρά στρατιωτική θητεία. Ομως το κόλπο γκρόσο του Ζελένσκι, που αφορά την ουκρανική στρατευμένη νεολαία, είναι η μίμηση των βιντεοπαιχνιδιών και της ανταμοιβής που αυτά προσφέρουν. Η όλη «επιχείρηση βιντεοπαιχνίδια» αποσκοπεί, φυσικά, και στην προσέλκυση νεοσυλλέκτων.

Το σύστημα βασίζεται σε πόντους, όπως και στα κανονικά βιντεοπαιχνίδια. Αλλά εδώ μιλάμε για παιχνίδι πραγματικού κόσμου, το οποίο διευθύνεται από την ουκρανική κυβέρνηση. Οι στρατιώτες ανταμείβονται με πόντους για επιτυχημένες επιθέσεις. Ο τραυματισμός ρώσου στρατιώτη δίνει 8 πόντους, η δολοφονία του 12 πόντους. Ο ρώσος στρατιώτη που χειρίζεται drones αξίζει περισσότερο: 15 πόντοι για τραυματισμό και 25 για δολοφονία. Το τζάκποτ της υπόθεσης είναι η σύλληψη ζωντανού ρώσου στρατιώτη με τη βοήθεια drone: το ανδραγάθημα δίνει 120 πόντους. Τις παραπάνω πληροφορίες έδωσαν οι ΝΥΤ και αναπαρήγαγε η Corriere.

«Οι ομάδες των στρατιωτών συναγωνίζονται να συλλέξουν πόντους ικανούς για αγορές εξοπλισμού ουκρανικής κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των drones, είτε επιθετικών είτε παρακολούθησης». Πού εξαγοράζουν οι φαντάροι αυτά τα μπόνους; «Σε ένα εσωτερικό κατάστημα, τύπου Amazon, που ονομάζεται Brave1 Market. Το κατάστημα άνοιξε τον περασμένο Απρίλιο. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι οι πόροι πηγαίνουν στις ομάδες που τους χρησιμοποιούν καλύτερα. Είναι ψηφιακή και άμεσα ανταποδοτική εκδοχή των παραδοσιακών ανταμοιβών στρατιωτών, όπως μετάλλια και προαγωγές, με τα κέρδη να επανεπενδύονται στην πολεμική προσπάθεια».

Σε αυτήν την ιστορία «συμμετέχουν 400 ομάδες που χρησιμοποιούν drones, ενώ υπάρχει και ένα γραφείο, στο Κίεβο, που έχει αναλάβει την εξέταση των πλάνων από δράση drones, ώστε να μοιράζει ακριβοδίκαια τους πόντους». Το βιντεοπαιχνίδι πολέμου στην πραγματική ζωή έχει μέχρι στιγμής επιτρέψει τη διανομή 80.000 drones και άλλων ηλεκτρονικών όπλων, συνολικής αξίας 96 εκατ. δολαρίων.

Η Ουκρανία δεν έχει άλλη επιλογή από το να αμύνεται, σχολίασε η Corriere, ωστόσο υπάρχει κάτι ιδιαίτερα δυσοίωνο στην ιστορία με τη λογική των βιντεοπαιχνιδιών. Κάνουν ακόμη πιο απάνθρωπο τον πόλεμο, αφού επιτρέπουν στους στρατιώτες να σκοτώνουν με ένα κλικ, μακριά από το πεδίο της μάχης.

