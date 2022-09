Κίεβο: Νέες ανακαταλήψεις εδαφών στην ανατολική Ουκρανία

Την ανακατάληψη τοποθεσίας στην περιοχή του Ντονέτσκ, στα ανατολικά της Ουκρανίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κίεβο, εν μέσω της διεξαγωγής των «δημοψηφισμάτων» προσάρτησης περιοχών της χώρας από τη Ρωσία, οι οποίες ήδη τελούν υπό τον έλεγχό της.

«Ο ουκρανικός στρατός κατέλαβε τη Γιατσκίβκα», ανακοίνωσε ο αξιωματούχος του Γενικού επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Ολεκσίι Γκρόμοφ.

🗺️🇺🇦 Ukrainian forces liberated Yatsivka settlement in #Donetsk Oblast, says deputy chief of the Main Operational Department of Ukrainian General Staff Oleksiy Gromov.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Y0j3zO75IJ

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) September 23, 2022