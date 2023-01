Κίεβο: Ενας νεκρός από νέα πυραυλική επίθεση των Ρώσων

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Κίεβο, όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε κτίρια στο νότιο τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Εχουμε πληροφορίες για έναν νεκρό και δύο τραυματίες» στην συνοικία Γκολοσιίβσκι, στον νότιο τμήμα της πρωτεύουσας, ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου διευκρίνισε ότι οι απώλειες οφείλονται σε θραύσματα πυραύλου που καταρρίφθηκε.

Η ιδιωτική εταιρεία ηλεκτροδότησης DTEK ανακοίνωσε ότι έκτακτες διακοπές ρεύματος ξεκίνησαν το πρωί στην ουκρανική πρωτεύουσα και τρεις περιφέρειες εν μέσω των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

«Είναι ένα προληπτικό μέτρο που θα επιτρέψει να αποφευχθούν σημαντικές ζημιές στις ηλεκτρικές υποδομές αν οι πύραυλοι του εχθρού πλήξουν τον στόχο τους», διευκρινίζει η εταιρεία στο Telegram.

Πέραν της πρωτεύουσας, το μέτρο των διακοπών ρεύματος έχει εφαρμοστεί στην περιφέρεια του Κιέβου, όπως και σε αυτές της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, και του Ντνιπροπετρόφσκ.

Near Kyiv

the consequences of the strike of the kamikaze Shahed Iranian drone, the drone was probably shot down by air defense and exploded#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/G30XriPzmH

— spy (@temafey) January 26, 2023