Κίεβο: Δύο νεκροί από τη «μεγαλύτερη» ρωσική επίθεση των τελευταίων μηνών

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε «μαζική» επίθεση της Ρωσίας με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου, τη «μεγαλύτερη» που έχει σημειωθεί «από την άνοιξη», σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας .

«Δυστυχώς, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου (…) δύο άνθρωποι είναι νεκροί» ενώ «άλλοι τρεις τραυματίστηκαν», ανέφερε ο Σερχίι Πόπκο μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως οι δύο από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

«Σε κτίριο μη οικιστικής χρήσης» στη συνοικία «βρέθηκαν δυο άνδρες νεκροί», είπε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές ανέφεραν νωρίτερα πως συντρίμμια κατέπεσαν στις συνοικίες Σεβτσενκίβσκι και Νταρνίτσκι του Κιέβου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, κινητοποιώντας τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

The morning in Ukraine started w the russian combined drone-missile attack at Kyiv. Acc to prelim. info, the air defence managed to shoot down ~20 targets. The falling debris killed 2 men in the capital & damaged private houses in the Kyiv region. russian terrorists

Video: police pic.twitter.com/ytapKtg5Ug

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) August 30, 2023