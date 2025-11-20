Κέρδισε ο Ερντογάν: Στην Τουρκία και όχι στην Αυστραλία η COP31

Η επόμενη διάσκεψη για το κλίμα COP31 αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, καθώς η Αυστραλία απέσυρε την υποψηφιότητά της για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης.

Η Αυστραλία είχε κάνει μεγάλη καμπάνια για να κερδίσει τις ψήφους άλλων κρατών και φαινόταν έτοιμη να λάβει το πράσινο φως, όμως η Τουρκία έθεσε και αυτή υποψηφιότητα.

Θα έπρεπε να επιτευχθεί συναίνεση, αλλά καμία από τις δύο χώρες δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει. Καθώς η απόφαση για τη διοργανώτρια χώρα πρέπει να είναι ομόφωνη, η COP31 θα πήγαινε στη Βόννη, όπου βρίσκονται τα κεντρικά της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το κλίμα.

Τελικά, η Αυστραλία συμφώνησε την Πέμπτη, να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Τουρκίας με αντάλλαγμα την προεδρία των συνομιλιών που θα ακολουθήσουν την COP30, από τον δικό της υπουργό για το κλίμα, Κρις Μπάουεν.

Η COP30 διεξάγεται επί του παρόντος στη Βραζιλία.

Αυτή η ασυνήθιστη συμφωνία εξέπληξε τους παρατηρητές, σημείωσε το BBC. Είναι σύνηθες ο πρόεδρος της COP να προέρχεται από τη χώρα που φιλοξενεί τη διάσκεψη και μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτή η νέα συνεργασία.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Αντονι Αλμπανέζι, χαρακτήρισε τη συμβιβαστική λύση με την Τουρκία «εξαιρετικό αποτέλεσμα» σε συνέντευξή του στην Australian Broadcasting Corporation (ABC), σημειώνοντας ότι τα ζητήματα του Ειρηνικού θα βρίσκονται «στο επίκεντρο».

Πρόσθεσε ότι είχε ήδη ενημερώσει τον πρωθυπουργό της Παπούας-Νέας Γουινέας, Τζέιμς Μαράπε, και τον πρωθυπουργό των Φίτζι, Ραμπούκα.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Παπούας-Νέας Γουινέας, Τζάστιν Τκατσένκο, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP: «Δεν είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και είμαστε απογοητευμένοι που κατέληξε έτσι».

Ο ηγέτης των Νήσων Σολομώντα, Ιερεμίας Μανέλε, δήλωσε νωρίτερα στο ABC ότι θα ήταν «απογοητευμένος» αν η Αυστραλία δεν εξασφάλιζε τη διοργάνωση.

Πάντως, οι χώρες που συμμετέχουν στην COP30 στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας, χαιρετίζουν τη συμφωνία, δεδομένου ότι το θέμα είχε αρχίσει να γίνεται ενοχλητικό για τον ΟΗΕ.

Η Αυστραλία πίεσε σκληρά για να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής για το κλίμα στην Αδελαΐδα, υποστηρίζοντας ότι θα συνδιοργανώσει τη σύνοδο με τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, τα οποία θεωρούνται από τα πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή λόγω της ανόδου της στάθμης των ωκεανών.

Η Τουρκία, η οποία πρότεινε να φιλοξενήσει την COP31 στην Αττάλεια, θεώρησε ότι είχε δικαίωμα να είναι η χώρα υποδοχής, καθώς είχε παραμείνει αμέτοχη το 2021 και είχε επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο να διοργανώσει τη συνάντηση στη Γλασκώβη.

Ως αποτέλεσμα των συζητήσεων στην COP30, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε συμβιβασμός.

Αυτό περιλαμβάνει τη διεξαγωγή της προ-COP συνάντησης σε ένα νησί του Ειρηνικού, ενώ η κύρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία.

«Προφανώς, θα ήταν υπέροχο αν η Αυστραλία θα μπορούσε να τα έχει όλα, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα», δήλωσε ο Κρις Μπάουεν στους δημοσιογράφους έξω από τα γραφεία της αυστραλιανής αντιπροσωπείας στο Μπελέμ.

«Αυτή η διαδικασία λειτουργεί με συναίνεση, και συναίνεση σημαίνει ότι αν κάποιος αντιταχθεί στην υποψηφιότητά μας, η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στη Βόννη. Αυτό θα σήμαινε 12 μήνες χωρίς ηγεσία, χωρίς πρόεδρο της COP, χωρίς σχέδιο, κάτι που θα ήταν ανεύθυνο», τόνισε.

Ο Μπάουεν πιστεύει ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα το γεγονός ότι ο πρόεδρος της COP δεν θα προέρχεται από τη διοργανώτρια χώρα.

«Ως πρόεδρος των διαπραγματεύσεων, θα έχω όλες τις εξουσίες της προεδρίας της COP για να χειρίζομαι τις διαπραγματεύσεις, να διορίσω συντονιστές, να προετοιμάσω το σχέδιο κειμένου, να εκδώσω την τελική απόφαση», είπε.

Επιβεβαίωσε επίσης στο BBC ότι η Τουρκία θα διορίσει έναν πρόεδρο που θα διευθύνει τον χώρο, θα οργανώνει τις συναντήσεις και τα προγράμματα.

Η υποχώρηση της Αυστραλίας θα είναι ενοχλητική για την κυβέρνηση του Αλμπανέζι, μετά από μακρά και σκληρή προσπάθεια να κερδίσει την υποστήριξη των άλλων χωρών της ομάδας της δυτικής Ευρώπης.

Ο συμβιβασμός θα πρέπει να επικυρωθεί από περισσότερες από 190 χώρες που έχουν συγκεντρωθεί στη Βραζιλία για την COP30.

Δεδομένων των δυσκολιών που υπήρξαν για την επίτευξη αυτού του συμβιβασμού, είναι απίθανο να υπάρξουν αντιρρήσεις, επισήμανε το BBC.

Σφοδρές αντιδράσεις από τα κράτη του Ειρηνικού

Προσωπικότητες των νησιών του Ειρηνικού κατήγγειλαν την απόφαση της Αυστραλίας να παραιτηθεί, προς όφελος της Τουρκίας, από τη συνδιοργάνωση της COP της επόμενης χρονιάς μαζί με πολλά απ’ αυτά τα νησιωτικά κράτη που πλήττονται από την κλιματική απορρύθμιση.

«Είμαστε όλοι δυσαρεστημένοι. Και απογοητευμένοι που τελειώνει μ’ αυτό τον τρόπο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Εξωτερικών της Παπούας-Νέας Γουινέας, Τζάστιν Τκατσένκο.

«Οι χώρες του Ειρηνικού θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά τη σχέση τους με την Αυστραλία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπικενιμπέ Παενιού, πρώην πρωθυπουργός του αρχιπελάγους του Τουβαλού, ένα μέρος του οποίου έχει ήδη κατακλυσθεί εξαιτίας της ανόδου των υδάτων.

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι, μέχρι το τέλος του αιώνα, τα νησιά Τουβαλού δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμα.

«Ενώ τα βλέμματα στρέφονται στην Τουρκία, οι κάτοικοι του Ειρηνικού συνεχίζουν να δίνουν κάθε ημέρα μάχη για την ασφάλεια των νησιών μας», λέει η Σουλουάφι Μπριάνα Φρουεάν, η οποία εργάζεται για την προστασία του περιβάλλοντος στη Σαμόα.

Ο Τκατσένκο επέκρινε συνολικά τη διαδικασία. «Τι κατάφερε η COP όλα αυτά τα χρόνια; Τίποτα», δήλωσε. «Δεν είναι παρά ένα φεστιβάλ συζητήσεων που δεν κάνει τους μεγάλους ρυπαντές να αναλάβουν τις ευθύνες τους», πρόσθεσε ο υπουργός.

Τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού είχαν σχεδόν όλα εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για την προοπτική να διοργανώσει την COP η Αυστραλία.

«Η διοργάνωση της COP στον Ειρηνικό θα επέτρεπε στον κόσμο να δει την κρίση, αλλά και τις πραγματικές λύσεις, τοπικές και προσαρμόσιμες, που τα νησιά μας προτείνουν», είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ο πρόεδρος του Παλάου, Σουρέιντζελ Γουίπς Τζούνιορ.

