Κεραμέως: Μελετάμε την επίδραση της ΤΝ στην κοινωνική ασφάλιση

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει δραστικά την αγορά εργασίας και απαιτεί επανασχεδιασμό πολιτικών τόσο σε επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων όσο και κοινωνικής ασφάλισης, υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο 5ο συνέδριο Cyber Greece, σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη.

Οπως τόνισε, η χρήση εργαλείων ΤΝ σε ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. «Μόλις ένα 10% των επιχειρήσεων με πάνω από 10 εργαζόμενους χρησιμοποιεί κάποια μορφή ΑΙ — από προηγμένα εργοστασιακά συστήματα έως απλή αξιοποίηση εργαλείων όπως το ChatGPT», είπε χαρακτηριστικά. «Εχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας», πρόσθεσε.

Η υπουργός σημείωσε ότι η Ευρώπη συνολικά υστερεί στη διεθνή κούρσα ΤΝ, καθώς στις ΗΠΑ αναπτύσσεται το 73% των νέων μοντέλων, γεγονός που θέτει κρίσιμα ερωτήματα για την ανταγωνιστικότητά της.

Για να καλυφθεί η απόσταση, απαιτείται αναμόρφωση του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού και αλλαγή φιλοσοφίας , από την εσωτερική άμυνα μεταξύ κρατών-μελών στη συλλογική ενίσχυση απέναντι σε άλλες ηπείρους.

Δύο άξονες πολιτικής: Αξιοποίηση & Προστασία

«Πρέπει αφενός να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την παραγωγικότητα, αφετέρου να θωρακίσουμε δικαιώματα εργαζομένων και κοινωνικού μερίσματος», ανέφερε η κ. Κεραμέως, επισημαίνοντας πως η ΤΝ θα επηρεάσει βαθιά και την κοινωνική ασφάλιση.

Κεντρική πολιτική προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση και επανακατάρτιση δεξιοτήτων. Οπως υπογράμμισε, «προσεγγίζουμε τους 460.000 εργαζόμενους που περνούν από προγράμματα ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, τις δύο κατηγορίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στις επόμενες δεκαετίες».

Στόχος είναι η προετοιμασία των εργαζομένων για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται.

Το κοινωνικό κράτος στην εποχή των ρομπότ

Η υπουργός άνοιξε και τη συζήτηση για το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης:

«Σε χώρες του εξωτερικού, ρομπότ έχουν ήδη αντικαταστήσει εργαζόμενους σε επαγγέλματα φροντίδας. Τα ρομπότ θα πληρώνουν εισφορές; Πώς διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού με λιγότερους ανθρώπους στην παραγωγή;» διερωτήθηκε.

Οπως αποκάλυψε, έχει ξεκινήσει σχετική μελέτη στο υπουργείο Εργασίας για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων, αξιοποιώντας διεθνείς καλές πρακτικές. «Χρέος μας είναι να προβλέπουμε τις παραμέτρους της επόμενης μέρας», υπογράμμισε.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού, με νέα δράση στις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη και συμμετοχή 40 μεγάλων εταιρειών που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Υπογράμμισε μάλιστα τη δημογραφική διάσταση του φαινομένου: «Οι 420.000 που έχουν ήδη επιστρέψει, και όσοι έρθουν ακόμη, βρίσκονται ως επί το πλείστον σε αναπαραγωγική ηλικία — κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα».

Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει από τις μικρές ηλικίες

Απαντώντας για τις απαιτούμενες αλλαγές στο σχολείο, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και την αγορά εργασίας πρέπει να αρχίζει νωρίς:

«Η διαμόρφωση του εγκεφάλου ολοκληρώνεται ως τα 6-7 χρόνια. Γι’ αυτό βάλαμε αγγλικά και ρομποτική από τα 4, ώστε τα παιδιά να αποκτούν δεξιότητες και ερεθίσματα πολύ νωρίτερα».

Επεσήμανε επίσης ότι η επαγγελματική ενημέρωση πρέπει να διευρυνθεί: «Δεν υπάρχουν μόνο ο γιατρός, ο δικηγόρος και ο μηχανικός. Πρέπει να μιλήσουμε από νωρίς για επαγγέλματα υψηλής ζήτησης, από τεχνικούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως ναυτικούς, με ισχυρές προοπτικές και καλές απολαβές».

