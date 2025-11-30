Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Για πρώτη φορά συμφωνία πάνω από κόμματα

Για την ιστορική Κοινωνική Συμφωνία ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που υπεγράφη με τους κοινωνικούς εταίρους και αναμένεται να επηρεάσει θετικά την αγορά εργασίας», μίλησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

Η υπουργός ανέφερε ότι μέσω της Κοινωνικής Συμφωνίας επεκτείνονται έτι περαιτέρω οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους εργαζόμενους, πιο σταθερό περιβάλλον στις επιχειρήσεις και πιο ξεκάθαρους κανόνες εργασίας για όλους στην αγορά εργασίας.

Αναφερόμενη στα επόμενα βήματα, δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η κατάθεση του οδικού χάρτη των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η νομοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας στις αρχές του νέου έτους.

Σχολιάζοντας τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, υποστήριξε: «Οποιος αντιτίθεται σε αυτήν τη συμφωνία, επί της ουσίας αντιτίθεται πλέον στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, γιατί η συμφωνία δεν είναι απλά νομοσχέδιο της κυβέρνησης, είναι μία συμφωνία όλων. Υπάρχει για πρώτη φορά μία συμφωνία που υπερβαίνει κόμματα και χρώματα. Ας ξεχάσουμε τις κομματικές γραμμές. Ας σκεφτούμε λίγο εθνικά».

Σχετικά με τη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων, η κυρία Κεραμέως ανέδειξε τέσσερα μέτρα: «Το πρώτο ήδη έγινε, τα 250 ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν σε χαμηλοσυνταξιούχους. Το δεύτερο είναι η πληρωμή των συντάξεων του Ιανουαρίου, η οποία θα γίνει πριν από τα Χριστούγεννα και θα έχει μία αύξηση της τάξης του 2,4%. Τρίτο σημείο είναι η κατάργηση προσωπικής διαφοράς, μειώνεται στο 50% από τις αρχές του 2026 και καταργείται πλήρως από τις αρχές του 2027. Το τέταρτο σημείο είναι ότι τίθεται σε εφαρμογή η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση με τις σημαντικές μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι οριζόντια και ωφελεί και τους συνταξιούχους».

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας έκανε αναφορά στην «Ημέρα Καριέρας» που πραγματοποιήθηκε χθες, 29 Νοεμβρίου 2025, στη Δράμα με τη συμμετοχή 1.200 πολιτών, καθώς και στην επόμενη εκδήλωση του Rebrain Greece, η οποία θα διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή 35 εταιρειών από όλους τους κλάδους. Όπως σχολίασε, «ο στόχος είναι κοινός. Η ανεργία ήταν στο 18% το 2019, σήμερα είναι στο 8%. Πλέον, υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία για τις επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενους. ‘Αρα, εμείς ως υπουργείο Εργασίας προσπαθούμε να φέρουμε τα δύο μέρη πιο κοντά: να βοηθήσουμε επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενους που χρειάζονται, για να αναπτυχθούν και να βοηθήσουμε υποψήφιους εργαζόμενους να βρουν δουλειά ή να αλλάξουν δουλειά».

