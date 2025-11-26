Καβάκος, Γαβριηλίδης-Πέτριν και Γραμμένος στο Μέγαρο Μουσικής με την ΕΛΣΟΝ

Σε συνέχεια μιας σεζόν με εμφανίσεις σε σκηνές όπως το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, το Concertgebouw του Άμστερνταμ και το καθεδρικό ναό St Martin-in-the-Fields του Λονδίνου, η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ) επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με μια σημαίνουσα συνεργασία που προβάλλει την καλλιτεχνική αριστεία της.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 20:30, υπό τη μουσική διεύθυνση του χαρισματικού ιδρυτή και αρχιμουσικού της, Διονύση Γραμμένου, η ΕΛΣΟΝ – Ορχήστρα Νέων in Residence του Μεγάρου – υποδέχεται τον σπουδαίο βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο, σε μια σύμπραξη με τον δυναμικά ανερχόμενο βιολοντσελίστα Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν.

Εχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον περιζήτητους βιολονίστες παγκοσμίως, φημισμένος για τις υποβλητικές ερμηνείες και την απαράμιλλη τεχνική του, ο Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει για πρώτη φορά με την ΕΛΣΟΝ, ερμηνεύοντας το Διπλό Κοντσέρτο για Βιολί, Βιολοντσέλο και Ορχήστρα του Γιοχάννες Μπραµς – το τελευταίο ορχηστρικό έργο του μεγάλου Ρομαντικού συνθέτη, το οποίο σπανίως παρουσιάζεται.

Η συναυλία ολοκληρώνεται με τη μεγαλοπρεπή Συμφωνία αρ. 9, «του Νέου Κόσμου», του Αντονίν Ντβόρζακ, ένα έργο ορόσημο του συμφωνικού ρεπερτορίου.

Η συναυλία αποτελεί συμπαραγωγή της ΕΛΣΟΝ και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ) – Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών – ιδρύθηκε το 2017 από τον αρχιμουσικό Διονύση Γραμμένο, αποτελούμενη από νέους Έλληνες μουσικούς από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού.

Βασισμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα των Εθνικών Ορχηστρών Νέων, η ΕΛΣΟΝ έχει ως βασικό της σκοπό τον εντοπισμό, την εκπαίδευση και την ανάδειξη ταλαντούχων νέων μουσικών στο συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε συναυλίες και τη σύμπραξη με διεθνούς φήμης καλλιτέχνες, αρχιμουσικούς, σολίστ και καθηγητές.

Για τη δράση και τα εξαιρετικά της επιτεύγματα, η ΕΛΣΟΝ έχει τιμηθεί με το Οίκοθεν Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Το έργο της ορχήστρας έχει αναγνωριστεί και διεθνώς, με την επιλογή της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ορχηστρών Νέων, όπου αποτελεί τη μοναδική εκπροσώπηση από τη χώρα μας.

Η ΕΛΣΟΝ έχει εμφανιστεί σε σημαίνουσες αίθουσες συναυλιών της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως μεταξύ άλλων στο Stern Auditorium / Perelman Stage του Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, στο Concertgebouw του Άμστερνταμ και στον ναό St Martin-in-the-Fields του Λονδίνου. Οι συναυλίες της είναι διαθέσιμες για προβολή στο medici.tv, την κορυφαία πλατφόρμα διαδικτυακής μετάδοσης κλασικής μουσικής παγκοσμίως.

Μεταξύ των πλέον αξιοσημείωτων στιγμών στην πορεία της ορχήστρας, περιλαμβάνονται επίσης οι δύο εμφανίσεις της στο Konzerthaus του Βερολίνου, στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ Young Euro Classic, καθώς και η συναυλία της στη Βουλή των Ελλήνων.

Το έργο της ΕΛΣΟΝ υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το οποίο είναι και ο Ιδρυτικός Δωρητής της, τη Βουλή των Ελλήνων, την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την Aegean Airlines, ως Επίσημο Χορηγό Αερομεταφορών.

Ο Λεωνίδας Καβάκος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος βιολονίστας, καλλιτέχνης με απαράμιλλη τεχνική, ερμηνευτική δεινότητα και μοναδική μουσικότητα. Συνεργάζεται τακτικά με τους πιο γνωστούς ερμηνευτές, με κορυφαία ορχηστρικά σύνολα και μαέστρους, ενώ δίνει ρεσιτάλ στις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών και σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο.

Ως αρχιμουσικός, τα τελευταία χρόνια έχει διευθύνει μεταξύ άλλων τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Συμφωνική της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, τη Συμφωνική του Ντάλας, τη Συμφωνική της Βιέννης, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και τη Φιλαρμονική της Σκάλας.

Ηχογραφεί αποκλειστικά για τη Sony Classics. Στη δισκογραφία του, σημαντική θέση έχει το Κοντσέρτο για βιολί του Μπετόβεν, που ερμήνευσε και παράλληλα διηύθυνε συμπράττοντας με τη Συμφωνική της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, καθώς και η επανακυκλοφορία του πλήρους κύκλου με τις Σονάτες του Μπετόβεν που είχε ηχογραφήσει με τον Ενρίκο Πάτσε (2007, Βραβείο Echo Klassik Instrumentalist). Το 2022 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Beethoven for Three, όπου μαζί με τους Ιμάνιουελ Αξ και Γιο-Γιο Μα ερμηνεύουν το Πιάνο τρίο αρ. 3, έργο 1 και την Ποιμενική του Μπετόβεν διασκευασμένη για τρίο. Τα προσεχή χρόνια θα κυκλοφορήσουν και άλλα άλμπουμ αυτής της σειράς, με διασκευές Συμφωνιών του Μπετόβεν. Ιδρυτής του συνόλου μουσικής δωματίου ApollΩn Ensemble, κυκλοφόρησε πρόσφατα το άλμπουμ Μπαχ: Κοντσέρτα για βιολί, το οποίο απέσπασε τις καλύτερες κριτικές.

Ο Λεωνίδας Καβάκος έχει ανακηρυχθεί καλλιτέχνης της χρονιάς από το περιοδικό Gramophone.

Γεννήθηκε στην Αθήνα, σε οικογένεια μουσικών. Στη γενέτειρά του οργανώνει κάθε χρόνο masterclass βιολιού και μουσικής δωματίου, που προσελκύει βιολονίστες και σύνολα από όλο τον κόσμο. Παίζει με το Stradivarius «Willemotte» του 1734.

Ο Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς της γενιάς του, με διεθνή καλλιτεχνική πορεία ως σολίστ και ως ερμηνευτής μουσικής δωματίου. Το 2021 συνέπραξε ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λεωνίδα Καβάκου, ο οποίος τον επέλεξε ως μέλος του μουσικού του συνόλου ApollΩn Ensemble, με το οποίο περιοδεύει στην Ευρώπη και την Ασία.

Η πρώτη του σημαντική εμφάνιση στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το 2016 με την Kansas City Symphony Orchestra, ενώ στη συνέχεια έλαβε διεθνή αναγνώριση ως βραβευθείς στον υψηλού κύρους Διεθνή Διαγωνισμό Paulo Cello της Φινλανδίας. Ως σολίστ έχει εμφανιστεί με τις ορχήστρες Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra, Tapiola Sinfonietta, Israel Camerata, NEC Philharmonia Orchestra, Symphony in C Orchestra, μεταξύ άλλων.

Το Φεβρουάριο του 2025 έκανε το ντεμπούτο του στο Merkin Hall της Νέας Υόρκης μαζί με την πιανίστα Αλεξία Μουζά, ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε ο πρώτος του σόλο δίσκος με τη δισκογραφική GENUIN Classics.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Trio Zimbalist με το οποίο περιοδεύει συχνά στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ο πρώτος τους δίσκος κυκλοφόρησε το 2024 από την Curtis Studio Label. Το 2023 ορίστηκε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών Σάμου.

Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς όπως τους Λεωνίδα Καβάκο, Roman Simovic, Pamela Frank, Miriam Fried, Kim Kashkashian, Roberto Diaz, Peter Wiley, Jonathan Biss, Roman Rabinovich. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα Φεστιβάλ διεθνώς, όπως τα Verbier Festival, Marlboro Festival, Lotte Classic Revolution, Chamberfest Cleveland, Φεστιβάλ Αθηνών–Επιδαύρου.

Ξεκίνησε μαθήματα τσέλου με τον Dmitri Gudimov και έπειτα φοίτησε με τον Δημήτρη Πάρτα στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε στο Curtis Institute of Music με καθηγητές τους Peter Wiley και Carter Brey. Το 2017, με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση, συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο New England Conservatory με τον Laurence Lesser.

Ο Διονύσης Γραμμένος είναι αρχιμουσικός και κλαρινετίστας με διεθνή σταδιοδρομία.

Ξεκίνησε το 2008, αποσπώντας το Α΄ Βραβείο και τον τίτλο «Ευρωπαίου Νέου Μουσικού της Χρονιάς», εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Σολίστ της EBU στη Βιέννη. Είναι ο πρώτος μουσικός πνευστού οργάνου που τιμάται με αυτή τη διάκριση στην ιστορία του διαγωνισμού.

Σήμερα διευθύνει και συνεργάζεται με ορχήστρες παγκοσμίου κύρους, όπως η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα του Λονδίνου, η Συμφωνική Ορχήστρα του Χιούστον, η Καναδική Όπερα, η Καμεράτα της Σκάλας του Μιλάνου και η Εθνική Ορχήστρα του Βελγίου, μεταξύ άλλων, ενώ συμπράττει με κορυφαίους σολίστ, όπως η Κάτια Μπουνιατισβίλι ο Ρενώ Καπυσόν και η Άννα Φεντορόβα.

Εμφανίζεται τακτικά σε σημαντικές αίθουσες, όπως η Φιλαρμονική του Βερολίνου, το Κοντσέρτχεμπαου του Άμστερνταμ, το Μπάρμπικαν Σέντερ του Λονδίνου, το Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης και το Cité de la Musique του Παρισιού, ηχογραφεί για τις εταιρείες Naïve και Warner Classics, ενώ οι συναυλίες του μεταδίδονται ζωντανά από το BBC Radio 3 και τη Βαυαρική Ραδιοφωνία.

To 2022 ήταν κορυφαίος αρχιμουσικός της English Touring Opera για την παραγωγή της όπερας La Bohème του Puccini και το 2023 έκανε το ντεμπούτο του στην Όπερα του Nevill Holt με την La Cenerentola του Rossini.

Έχει τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο Τεχνών “Leonardo da Vinci”, το “Rising Star” της ECHO και το Χρυσό Μετάλλιο της Πόλεως των Αθηνών, ενώ το 2018 επιλέχθηκε στο πρόγραμμα “European Young Leaders” του οργανισμού Friends of Europe, υπό την αιγίδα του Jean-Claude Juncker.

Ο Διονύσης Γραμμένος είναι Ιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΕΛΣΟΝ).

Πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/events/events-list/?kyklos%5B%5D=xristougenna-sto-megaro

Η προπώληση έχει αρχίσει

Τιμές εισιτηρίων

9 € (εκπτωτικά) • 14 € • 22 € • 28 € • 36 € • 42 € • 50 €

Eισιτήρια

210 72 82 333

www.megaron.gr

Πληροφορίες

http://www.megaron.gr

https://www.facebook.com/megaron.gr

https://www.instagram.com/megaron_athens/

https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall

