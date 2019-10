Καθυστέρηση στην έγκριση του Brexit ψήφισε η βρετανική Βουλή – Ντροπιαστική ήττα για τον Τζόνσον

Αλλη μία νίκη κατά του Μπόρις Τζόνσον κατήγαγε το βρετανικό Κοινοβούλιο που πρακτικά ψήφισε υπέρ της παράτασης στο Brexit μέχρι να περάσει όλη η σχετική νομοθεσία.

Σε μια κρίσιμη ψηφοφορία, πριν από τη μεγάλη για την έγκριση της συμφωνίας (που τελικά δεν ήλθε ποτέ), οι βουλευτές με 322 «ναι» έναντι 306 «όχι» ενέκριναν την τροπολογία Λέτουιν που προβλέπει ότι, ακόμη και εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη νέα συμφωνία, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ζητήσει παράταση στο Brexit μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθεσία για την αποχώρηση και από τα δύο σώματα της Βουλής.

"The ayes have it!"

MPs vote to delay approving #BrexitDeal. Boris Johnson will be forced to send a letter to the EU requesting an extension pic.twitter.com/DCy4zZbZjA

— Bloomberg TicToc (@tictoc) October 19, 2019