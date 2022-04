Καθηλωμένες βρετανικές αεροπορικές που βιάστηκαν να καταργήσουν τις μάσκες

Το απόλυτο χάος επικρατεί τις τελευταίες ημέρες σε αεροδρόμια της Βρετανίας, καθώς το πρώτο μαζικό κύμα φυγής μετά από δύο χρόνια πανδημίας, επιφύλασσε δυσάρεστες εκπλήξεις σε πολλούς από αυτούς που επέλεξαν να μετακινηθούν για τις πασχαλινές διακοπές τους με αεροπλάνο.

Οι εκδρομείς είχαν προειδοποιηθεί ότι θα υπάρξει αναστάτωση, καθώς οι αιθέρες άνοιξαν απότομα και αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν καταφέρει να επαναπροσλάβουν επαρκή αριθμό προσωπικού, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ταξιδιώτες. Ωστόσο, τα εισιτήρια και οι φόροι αεροδρομίου δεν ήταν μειωμένα, αντιθέτως, οι τιμές ήταν πολύ πιο αυξημένες σε σχέση τους προηγούμενους μήνες.

Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στα αεροδρόμια της Βρετανίας, καθώς στις 17 Απριλίου εορτάζεται το Πάσχα των Καθολικών και η κίνηση αναμένεται ακόμη πιο αυξημένη.

Οπως γράφουν οι Financial Times, πέρα από τις προσλήψεις που δεν έγιναν, η British Airways και η EasyJet ακύρωσαν δεκάδες πτήσεις τη Δευτέρα, λόγω ελλείψεων προσωπικού, καθώς στις δύο εταιρείες υπήρχε εξαιρετικά υψηλός αριθμός κρουσμάτων κορονοϊού.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15 Μαρτίου δεν ήταν υποχρεωτική η χρήση μάσκας στις πτήσεις της British Airways, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, τον ίδιο κανόνα εφάρμοσε και η easyjet.

From 16 March, our face mask policy is changing.

Where we’re clear the destination you’re travelling to doesn’t require a face mask on board, it will become optional 😷 ✈️

Please continue to respect fellow passengers’ mask preferences in these instances.#BritishAirways pic.twitter.com/vgh5ws7DfO

— British Airways (@British_Airways) March 15, 2022