Κάθειρξη οκτώ ετών σε καθηγητή του ΤΕΙ Σερρών για χρηματισμό από σπουδαστές

Σε κάθειρξη οκτώ ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ καταδικάστηκε καθηγητής του ΤΕΙ των Σερρών, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος ότι ζητούσε χρηματικά ανταλλάγματα από σπουδαστές του για να τους περάσει στα μαθήματά του.

Ο 67χρονος καθηγητής, σύμφωνα με τη δικογραφία, «έκοβε» τους σπουδαστές τους και τους παρέπεμπε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο. Στο ίδιο δικαστήριο βρέθηκαν κατηγορούμενοι και οι ιδιοκτήτες του φροντιστηρίου –ανδρόγυνο– που καταδικάστηκαν σε 5ετή κάθειρξη και επιπλέον χρηματική ποινή 20.000 ευρώ, ο καθένας.

Σε αντίθεση με τους παραπάνω που κρίθηκαν ένοχοι, με την αναγνώριση ελαφρυντικού μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, οι δικαστές αθώωσαν έναν καθηγητή που είχε καταστεί κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση.

Οι τρεις καταδικασθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Ολοι αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονταν και αφορούσαν κατά περίπτωση τα κακουργήματα της δωροληψίας και της εκβίασης.

Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης δίκης εξετάστηκαν δεκάδες σπουδαστές που κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας. Χαρακτηριστική ήταν η κατάθεση απόφοιτης του Τμήματος Λογιστικής του Ιδρύματος, η οποία ανέφερε τα εξής: «Είχα ακούσει ότι υπάρχει ένας καθηγητής που πληρώνεται για να μας περάσει τα μαθήματα (…) Μαζί με άλλους συμφοιτητές μου, πήγα κι εγώ στο φροντιστήριο –250 ευρώ κόστιζε το κάθε μάθημα. Μας έδιναν τα θέματα και πηγαίναμε και γράφαμε. Από αυτά που μας δίδασκε ο καθηγητής, έπεφταν και τα θέματα. Τα έδινε στους καθηγητές του φροντιστηρίου. Μια φορά είχε πέσει η ίδια άσκηση με τους ίδιους αριθμούς. Σε όλα πήρα βαθμό 5».

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας τον Οκτώβριο του 2018, κατόπιν καταγγελιών που ερευνήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. Ο καθηγητής είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές των Σερρών, όπως επίσης και ο συγκατηγορούμενός του ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου (η σύζυγός του είχε αφεθεί ελεύθερη με όρους).

