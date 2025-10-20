Κατατέθηκε η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή, η τροπολογία για την αλλαγή αρμοδιοτήτων στην φύλαξη και λειτουργία του Μνημείου του Αγνωστη Στρατιώτη.

Η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου περνάει στο υπουργείο Άμυνας.

Η τροπολογία υπογράφεται από επτά υπουργούς: Οικονομίας – Κυριάκο Πιερρακάκη, Εθνικής Άμυνας – Νίκο Δένδια, Εσωτερικών – Θοδωρή Λιβάνιο, Προστασίας του Πολίτη – Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Περιβάλλοντος – Σταύρο Παπασταύρου, Δικαιοσύνης – Γιώργο Φλωρίδη και Πολιτισμού – Λινά Μενδώνη.

Η παρέμβαση αφορά στο χώρο από το Μνημείο μέχρι το πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με την τροπολογία, απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News