Καταστροφές σε Οδησσό και Κίεβο από νέα μαζική επίθεση των Ρώσων

Μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στοχοποίησαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη το Κίεβο και την Οδησσό, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνθρωπο και πλήττοντας ένα μαιευτήριο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Ο εχθρός επιτέθηκε μαζικά στην Οδησσό με πλήγματα drones. Πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές και υπάρχουν πυρκαγιές. Οι Ρώσοι έπληξαν μαιευτήριο, κέντρο επειγόντων περιστατικών και πολυκατοικίες», ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολεχ Κίπερ, διευκρινίζοντας ότι στο μαιευτήριο μπόρεσε να γίνει έγκαιρα εσπευσμένη απομάκρυνση.

Κατοικίες «καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές στο κέντρο της Οδησσού» όπου «άνδρας 59 ετών σκοτώθηκε», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, κάνοντας παράλληλα λόγο για τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.

