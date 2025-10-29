Κατάρρευση επταώροφου κτιρίου στην Τουρκία – Δύο παιδιά νεκρά

Δύο μικρά παιδιά είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση επταώροφου κτιρίου στην πόλη Γκεμπζέ της επαρχίας Κοτσαέλι της Τουρκίας.

Βάσει των επίσημων ανακοινώσεων τα σωστικά συνεργία εντόπισαν τη σορό ενός 12χρονου αγοριού, του Μουχάμαντ Εμίρ Μπιλίρ, το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και το άψυχο σώμα ενός κοριτσιού, πιθανότατα της Νίσα Μπιλίρ, αδερφής του 12χρονου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, μετά από οκτώ ώρες αναζήτησης στα συντρίμμια, ζωντανή ανασύρθηκε η 18χρονη Ντιλαρά Μπιλίρ.

Οπως επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας, Ιλάμι Ακτάς, στα συντρίμμια υπήρχαν πέντε παγιδευμένοι, όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας.

Dilara Bilir’in #Gebze’de çöken binanın enkazından sağ çıkarıldığı anlar kamerada. 627 kişilik ekip anne ve babaya ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.https://t.co/2xD4XM2kVP pic.twitter.com/EglmpN3VNN — TRT HABER (@trthaber) October 29, 2025

Πάνω από 600 άτομα από τις Ομάδες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), την πυροσβεστική και την αστυνομία, δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δύο ανθρώπων, των γονιών δηλαδή των παιδιών, της 37χρονης Εμινέ και του 44χρονου Λεβέντ.

Το πρακτορείο Anadolu αναφέρει ότι η αιτία της κατάρρευσης παραμένει άγνωστη, αν και, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Ζινούρ Μπουγιουκγκιόζ, ίσως συνδέεται με τα έργα κατασκευής ενός παρακείμενου σταθμού μετρό. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, στο κτίριο ζούσαν δύο οικογένειες και συνολικά επτά άτομα.

Ερωτηθείς σχετικώς, ο Ακτάς είπε πως, παρότι δεν εντοπίστηκαν προβλήματα σε παρακείμενα κτίρια, εκκενώθηκαν συνολικά εννέα στην περιοχή για προληπτικούς λόγους. «Προς το παρόν, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι συνάδελφοί μας προσπαθούν επίσης να κατανοήσουν πώς συνέβη το ατύχημα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες που έχουμε, πέντε άτομα βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Στο κτίριο διαμένουν κάτοικοι, αλλά μέχρι σήμερα έχουμε επιβεβαιώσει ότι πέντε άτομα που πιστεύουμε ότι βρίσκονται στο κτίριο είναι παρόντα στη δομή. Μια μόνο οικογένεια», τόνισε ο Ακτάς.

Kocaeli Gebze’de çöken binada 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş: Maalesef az önce bir cansız bedene ulaşıldı. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/LskhTLMRVN — Sabah (@sabah) October 29, 2025

Το Γκεμπζέ, περίπου 65 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη, βρίσκεται κατά μήκος του βόρειου ανατολικού ρήγματος και ήταν μία από τις σοβαρότερα πληγείσες περιοχές του σεισμού μεγέθους 7,6 Ρίχτερ το 1999, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο περίπου 18.000 ανθρώπων συνολικά.

