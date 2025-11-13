Καταρρέει «η ειρήνη του Τραμπ» σε Καμπότζη – Ταϊλάνδη

Ενα άτομο σκοτώθηκε από πυροβολισμούς, την Τετάρτη, κατά μήκος των συνόρων Ταϊλάνδης – Καμπότζης, καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται μεταξύ των δύο χωρών, λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιούλιο ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ ταϊλανδέζικων και καμποτζιανών στρατευμάτων για πέντε ημέρες, με 43 νεκρούς και 300.000 εκτοπισμένους στις χειρότερες μάχες κατά μήκος των συνόρων εδώ και μια δεκαετία.

Ο αμερικανός πρόεδρος επέβλεψε την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο εθνών στη Μαλαισία τον Οκτώβριο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προηγουμένως απειλήσει να παρακρατήσει τα εμπορικά προνόμια των δύο χωρών αν δεν σταματούσαν τις συγκρούσεις.

Ωστόσο, η πρόσφατα υπογεγραμμένη εκεχειρία βρίσκεται σε κίνδυνο από τη Δευτέρα, όταν ένας ταϊλανδός στρατιώτης που περιπολούσε στα σύνορα, έχασε το ένα πόδι του σε έκρηξη νάρκης, σύμφωνα με τις ταϊλανδέζικες αρχές.

Η Ταϊλάνδη κατηγόρησε την Καμπότζη για την έκρηξη, ισχυρίστηκε ότι η νάρκη είχε τοποθετηθεί πρόσφατα και ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τους όρους της συμφωνίας.

Δύο ημέρες αργότερα, αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές ανέφεραν πυροβολισμούς κατά μήκος των συνόρων μεταξύ της επαρχίας Σα Καέο της Ταϊλάνδης και της επαρχίας Μπαντέι Μινκέι της Καμπότζης.

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, Χουν Μανέτ, δήλωσε ότι τρεις άμαχοι τραυματίστηκαν και ένας σκοτώθηκε στο Πρέι Τσαν, στα βορειοδυτικά της Καμπότζης.

«Η ενέργεια αυτή αντιβαίνει στο ανθρωπιστικό πνεύμα και στις πρόσφατες συμφωνίες για την ειρηνική επίλυση των συνοριακών ζητημάτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Μια καμποτζιανή κάτοικος της περιοχής, η Χουλ Μάλις, δήλωσε στα πρακτορεία ειδήσεων ότι τουλάχιστον τρία άτομα στην περιοχή της τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς από την άλλη πλευρά των συνόρων. «Μας πυροβόλησαν. Δεν κάναμε τίποτα», είπε. «Είμαι τόσο φοβισμένη, τρέχω μακριά τώρα».

Ο σύζυγός της, Τονγκ Κιμλεάνγκ, είπε ότι οι ταϊλανδοί στρατιώτες «πυροβόλησαν πολλούς» για περίπου 15 λεπτά.

Η Μπανγκόκ κατηγόρησε τα καμποτζιανά στρατεύματα που «πυροβόλησαν σε ταϊλανδέζικο έδαφος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού Βιντάι Σουβάρι.

Γιατί πολεμούν

Η συνοριακή διαμάχη χρονολογείται εδώ και αιώνες, και προέρχεται από χάρτες που σχεδιάστηκαν όταν η Καμπότζη βρισκόταν υπό γαλλική αποικιακή κυριαρχία και τους οποίους η Ταϊλάνδη χαρακτηρίζει ανακριβείς.

Και οι δύο πλευρές διεκδικούν διάσπαρτους ναούς κατά μήκος των συνόρων, σημείωσε ο Guardian.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν έλυσε την υποκείμενη βάση της διαμάχης ή τις μακροχρόνιες διαφορές σχετικά με το πού πρέπει να εκτείνονται τα σύνορα.

Ο Τραμπ την έχει επικαλεστεί, ωστόσο, ως απόδειξη των ειρηνευτικών του ικανοτήτων.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, επισκέφθηκε στρατεύματα της πρώτης γραμμής στα σύνορα και δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Σήμερα, θεωρούμε ότι η συμφωνία που κάναμε για να φέρουμε ειρήνη, έχει πλέον τελειώσει».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Νικορντέι Μπαλανκούρα, διευκρίνισε αργότερα ότι η Ταϊλάνδη είχε αναστείλει την εφαρμογή της συμφωνίας, αλλά δεν είχε αποσυρθεί επισήμως από αυτήν.

