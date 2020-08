Κατακεραυνώνει τον Τραμπ η αδελφή του: «Ασπλαχνος, ψεύτης, χωρίς αρχές»

Καθόλου σε υπόληψη δεν έχει τον αδελφό της η Μεριάν Τραμπ Μπάρι, η 83χρονη αδελφή του αμερικανού προέδρου, όπως αποκαλύπτουν ηχογραφήσεις που έδωσε στη δημοσιότητα η Washington Post.

Οι ηχογραφήσεις προέρχονται από τις συνομιλίες της Μεριάν Τραμπ με την ανιψιά της, Μαίρη Τραμπ, που έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας για το βιβλίο, «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man («Υπερβολικά πολλά και ποτέ αρκετά: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο»).

«Ασπλαχνο», «ψεύτη» και χωρίς ηθικές αρχές, ακούγεται να αποκαλεί τον Τραμπ η αδελφή του στις ηχογραφήσεις.

Η Μεριάν Τραμπ Μπάρι, καταφέρεται κατά του αδελφού της και για τον διαχωρισμό των παιδιών μεταναστών από τους γονείς τους και τη μεταγωγή τους σε κέντρα κράτησης.

«Το μόνο που θέλει είναι να ικανοποιήσει την (εκλογική του) βάση», λέει σ’ ένα από τα ηχογραφημένα αποσπάσματα. «Δεν έχει καμία ηθική αρχή. Καμία».

«Οι ρημάδες οι αναρτήσεις του στο Twitter και τα ψέματα του, ω Θεέ μου», προσθέτει.

Οι ηχογραφήσεις, συνολικής διάρκειας 15 ωρών, έγιναν μυστικά από την ανιψιά της, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Ρόμπερτ Τραμπ, ο μεγαλύτερος αδελφός του προέδρου, ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα, είχε προσφύγει –μάταια– στη δικαιοσύνη για να εμποδίσει τη δημοσίευση του βιβλίου της.

«Είναι η υποκρισία πίσω από όλο αυτό. Η υποκρισία κι αυτή η σκληρότητα. Ο Ντόναλντ είναι άσπλαχνος», ακούγεται να λέει η Τραμπ Μπάρι, πρώην ομοσπονδιακή δικαστής.

Διατείνεται ακόμη πως ο δισεκατομμυριούχος είχε βάλει κάποιον να κάνει αντί γι’ αυτόν τις εξετάσεις όταν πήγε στο πανεπιστήμιο, κατηγορία που περιέχεται επίσης στο βιβλίο που έγραψε η Μαίρη Τραμπ. «Μπήκε στο πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας επειδή κάποιος άλλος πέρασε τις εξετάσεις αντί γι’ αυτόν», λέει και διαβεβαιώνει πως θυμάται ακόμη το όνομά του.