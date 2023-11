Καταιγίδα Κιαράν: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε όλη την Ευρώπη

Σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους είχε στοιχίσει τη ζωή μέχρι την Παρασκευή η καταιγίδα Κιαράν, η οποία φθάνει και στη χώρα μας αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Από αυτούς, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τοσκάνη τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, καθώς η καταιγίδα προκάλεσε καταστροφές στην κεντρική και βόρεια Ιταλία. Ποταμοί υπερχείλισαν και δρόμοι βρέθηκαν κάτω από πολύ νερό. Οι άνθρωποι απομακρύνονταν από τα σπίτια τους με φουσκωτά σκάφη σε πολλές περιοχές και τα σχολεία παρέμειναν κλειστά.

Ομως πριν φτάσει στην Ιταλία η καταιγίδα, που έφερε καταρρακτώδεις βροχές και ανέμους που άγγιξαν τα 16 μποφόρ, πέρασε από πολλές χώρες της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον επτά νεκρούς και πολλούς τραυματίες και προκαλώντας ζημιές σε σπίτια και τεράστια προβλήματα στις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές.

Eνας οδηγός φορτηγού σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στο διαμέρισμα Εν της βόρειας Γαλλίας, είχαν ανακοινώσει οι Αρχές την Πέμπτη, ενώ περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, συμπεριλαμβανομένου περίπου του μισού πληθυσμού της Βρετάνης, γράφει ο Τζον Χένλεϊ στον Guardian.

Στη νήσο Τζέρσεϊ, ανάμεσα στις βόρειες ακτές της Γαλλίας και τις νότιες ακτές της Αγγλίας, μια κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ένα παράθυρο σπιτιού «ανατινάχτηκε» προς τα μέσα. Στο δωμάτιο βρισκόταν μια γυναίκα με το παιδί της, που κοιμόταν δίπλα της. Η γυναίκα το άρπαξε και απομακρύνθηκαν αμέσως από το σημείο.

Shocking scenes! This is the moment a window shatters and blows towards a mother and her baby. They are thankfully both safe and have been moved into a hotel in St Helier. #StormCiaran @ITVChannelTV @itvnews pic.twitter.com/9wLHtIDazi

— Sophie Dulson (@SophieDulsonITV) November 2, 2023