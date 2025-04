Καταδίκη Λεπέν: Πώς αντέδρασαν η διεθνής Ακροδεξιά και τα γαλλικά κόμματα

Να καταγγείλει την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν από γαλλικό δικαστήριο και τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, έσπευσε ο Ελον Μασκ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος έκανε λόγο για «κατάχρηση του νομικού συστήματος» σχολιάζοντας την ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που επιβλήθηκε στην επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, μετά την καταδίκη της για κατάχρηση δημόσιου χρήματος, προειδοποιώντας πως θα υπάρξει «αντίδραση» ανάλογη με τις νομικές επιθέσεις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όταν η ριζοσπαστική Αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει μέσω της δημοκρατικής ψηφοφορίας, καταχράται το νομικό σύστημα για να φυλακίσει τους αντιπάλους της», έγραψε ο Μασκ στο κοινωνικό του δίκτυο. «Αυτή είναι η τυπική μέθοδός τους σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.

This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp

— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025