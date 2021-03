Κάρολος: Οταν ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δάκρυσε στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη

Με έκδηλη τη συγκίνηση στο πρόσωπό του ο πρίγκιπας Κάρολος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Και τη στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου της χώρας του, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δάκρυσε.

Είχε προηγηθεί το βράδυ της Τετάρτης η ιστορική ομιλία του στο δείπνο που παρέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τιμήν των ξένων προσκεκλημένων, την οποία και έκλεισε με το : «Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! Ζήτω η Ελλάς»

«Ο θρίαμβος της Ελλάδας δεν οφείλεται σε έναν ήρωα, αλλά στο εξαιρετικό θάρρος και το σθένος του λαού της» τόνισε μεταξύ άλλων εξαίροντας την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού να αγωνιστεί, μπροστά σε φοβερά δεινά, και σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

«Για τους Βρετανούς ο ελληνικός αγώνας εκλήφθηκε, όχι ως η επιδίωξη ενός ξένου λαού, αλλά ως ο κοινός μας αγώνας, σημείωσε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου και επικαλέστηκε τον Πέρσι Σέλεϊ, φίλο του Βύρωνος, ο οποίος στον πρόλογο του ποιήματος «Ελλάς», αναφωνεί: «Είμαστε όλοι Έλληνες».

The Prince of Wales speaks about the ties between the UK and Greece during tonight’s Bicentenary Dinner. #RoyalVisitGreece

Read HRH’s speech in full ⤵️https://t.co/wNe4DLlEEk pic.twitter.com/6Yg4mTK7C0

