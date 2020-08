«Καρφί» Τζορτζ Μπους κατά του ρατσιστή Τραμπ οι πίνακες ζωγραφικής του με μετανάστες

Ο Τζορτζ Μπους, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, παρότι Ρεπουμπλικάνος ο ίδιος, δεν κρύβει εδώ και χρόνια τη δυσαρέσκειά του προς τον νυν ένοικο του Λευκού Οίκου.

Μάλιστα, μετά τη δημόσια παραδοχή του «δικού του» υπουργού Εξωτερικών, Κόλιν Πάουελ, ότι θα ψηφίσει τον Τζο Μπάιντεν, φημολογείται ότι και ο πρώην πρόεδρος θα κάνει το ίδιο, όπως είχαν γράψει οι New York Times.

Τώρα, ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με δικούς του πίνακες ζωγραφικής και θέμα τους μετανάστες, που διαμόρφωσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ως μέρος καμπάνιας για την αξία της μετανάστευσης.

Οπως γράφουν οι Times, η κίνηση του Μπους θεωρείται απάντηση στον ρατσισμό του Τραμπ και θα περιέχει 43 πορτρέτα μεταναστών στις ΗΠΑ. Το νούμερο παραπέμπει στο γεγονός ότι ο Μπους ήταν ο 43ος αμερικανός πρόεδρος.

Του χρόνου τον Μάρτιο, θα γίνει έκθεση των έργων, αφιερωμένη στα οφέλη της μετανάστευσης, στο προεδρικό κέντρο Τζορτζ Μπους στο Τέξας.

«Μέσα από δυναμικά τετράχρωμα πορτρέτα, που ζωγράφισε ο ίδιος ο πρόεδρος, και τις ιστορίες που τα συνοδεύουν, το βιβλίο “Ενας από τους πολλούς” (Out of Many, One) μας υπενθυμίζει τους αμέτρητους τρόπους με τους οποίους η Αμερική έχει ισχυροποιηθεί από ανθρώπους που ήρθαν εδώ αναζητώντας μία καλύτερη ζωή», είπε ο εκδότης του.

Στην εισαγωγή του βιβλίου, ο 74χρονος Μπους γράφει: «Καταλαβαίνω ότι η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα που προκαλεί ποικίλα συναισθήματα, αλλά δεν δέχομαι ότι διχάζει. Είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικά αμερικανικό από όλα τα ζητήματα και θα έπρεπε να είναι αυτό που μας ενώνει. Ελπίζω ότι αυτό το βιβλίο θα βοηθήσει να εστιάσουμε τη συλλογική μας προσευχή στη θετική επίδραση των μεταναστών σε αυτή τη χώρα».

Ο Τζορτζ Μπους έχει μείνει μακριά από το πολιτικό προσκήνιο από τότε που έφυγε από τον Λευκό Οίκο, αλλά έχει εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του με τον Τραμπ. Το 2018, όταν η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε αυστηρότερη νομοθεσία για τους αιτούντες άσυλο, ο Μπους είχε δηλώσει ότι ήταν ενοχλημένος από τη ρητορική της κυβέρνησης, γιατί «δεν αναγνώριζε την πολύτιμη συνεισφορά των μεταναστών στην κοινωνία μας».

Το 2016, αυτός και η σύζυγός του, Λόρα, έριξαν λευκό ψηφοδέλτιο στην κάλπη, στις προεδρικές εκλογές, αντί να ψηφίσουν τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων. Οι γονείς του, Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος και η Μπάρμπαρα Μπους, λέγεται ότι ψήφισαν τη Χίλαρι Κλίντον.

Ο Μπους άρχιζε να ζωγραφίζει μετά το τέλος της προεδρίας του, όταν διάβασε την έκθεση του Γουίνστον Τσόρτσιλ με τίτλο «Ζωγραφίζοντας ως χόμπι». Το κράτησε κρυφό μέχρι που το 2ο13, χάκερ εισέβαλαν στον λογαριασμό email της αδελφής του και έβγαλαν στη φόρα φωτογραφίες από πίνακές του.

Το 2014, διοργάνωσε την πρώτη του έκθεση με 24 πορτρέτα παγκόσμιων ηγετών που είχε γνωρίσει στη διάρκεια της προεδρίας του.