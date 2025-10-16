«Καρφί» Μητσοτάκη στον (φωνασκούντα) Φάμελλο για τον απόντα (Τσίπρα)

Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε στη Βουλή για το νέο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει σε αυτό η χώρα μας, από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ακούστηκαν φωνές αποδοκιμασίας ή/και ειρωνείας…

Ο Πρωθυπουργός διέκοψε για λίγο την ομιλία του και απευθυνόμενος στον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, είπε:

«Διακρίνω μεγάλη κινητικότητα στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Φάμελλε, πού οφείλεται, άραγε; Μάλλον στους απόντες και όχι στους παρόντες, αλλά αυτά θα τα πούμε με άλλη ευκαιρία». Αναφερόμενος έτσι εμμέσως πλην σαφώς στην αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

