«Καρφί» Μητσοτάκη για τους «σκληρούς» στα μπλόκα: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες

Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου την 25μελή αντιπροσωπεία των αγροτών που είπαν «ναι» στον διάλογο για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ήταν συνεπείς στο ραντεβού (στις 15.00) μαζί του, σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους σε Νίκαια, Κάστρο και Μάλγαρα (εδώ) που επιμένουν σε στάση άρνησης (δείτε το βίντεο κάτω).

Η κυβέρνηση, σημείωσε στην εισαγωνική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός, έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, «αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν […] ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις».

Οπότε, κατέληξε, «εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει».

Ολόκληρη η εισαγωνική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους αγρότες: Καταρχάς, καλή χρονιά και καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας. Νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας. Και νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Από πλευράς κυβέρνησης, στη συνάντηση έδωσαν το παρών οι: Κωστής Χατζηδάκης (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης), Κώστας Τσιάρας (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), Θάνος Πετραλιάς (Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), Γιάννης Ανδριανός (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), Χρήστος Κέλλας (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), Σπύρος Πρωτοψάλτης (ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), Αντώνης Φιλιππής (ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων), Αργυρώ Ζέρβα (ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών), Ανδρέας Λυκουρέντζος (Πρόεδρος ΕΛΓΑ), Θανάσης Κοντογεώργης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό), Γιώργος Μυλωνάκης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό)

Η 25μελής αντιπροσωπεία των αγροτών έφθασε στο Μέγαρο Μαξίμου λίγο πριν τις 15.00 (ώρα έναρξης της πολυσυζητημένης συνάντησης με τον Πρωθυπουργό).

Την ίδια ώρα έγιναν γνωστά και τα ονόματα των μελών της, με πρώτο αυτό του γραμματέα της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστου Τσίλια, που νωρίτερα είχε σφοδρή αντιπαράθεση «στον αέρα» του EΡΤnews με τον εκ των επικεφαλής του μπλόκου στη Νίκαια, Ρίζο Μαρούδα, πρόεδρο της Ενωσης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας (δείτε το βίντεο κάτω).

Αναλυτικά τα ονόματα των 25 συμμετεχόντων στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό:

1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Οπως προκύπτει η σύνθεση είναι αντιπροσωπευτική από όλη τη χώρα, καθώς συμμετέχουν εκπρόσωποι 14 μπλόκων και άλλων οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή.

Oι συνάδελφοί τους σε Νίκαια, Κάστρο, Μάλγαρα, Προμαχώνα κ.α., πάντως, παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα και προχωρούν σε νέους αποκλεισμούς δρόμων και υποδομών.

Πλέον μένει να προσδιοριστεί ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης από εδώ και στο εξής απέναντι στις εκ νέου κλιμακούμενες κινητοποιήσεις – αν δηλαδή θα ενεργοποιηθεί το «περίφημο» plan Β, με την επιλογή πάντως της ευθείας σύγκρουσης (βλέπε επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.) με τους «σκληρούς» αγροτοσυνδικαλιστές «στο πεδίο» να είναι εξαρχής εκτός συζήτησης.

⇒«Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει»

Πληροφορίες ανέφεραν ότι αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προέβαινε σε δήλωση, προκειμένου να δώσει τον τόνο για τη στάση που θα τηρήσει εφεξής η κυβέρνηση έναντι των αγροτών-αρνητών του διαλόγου, αλλά και των πολιτικών δυνάμεων που τους καθοδηγούν με γνώμονα το κομματικό όφελος.

