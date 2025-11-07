Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον «ναρκο-σκάφους» – τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ύστερα από νέο αμερικανικό πλήγμα κατά πλοίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι οι επιθέσεις σε πλοία ναρκοτρομοκρατών θα συνεχιστούν έως ότου σταματήσει η διακίνηση επικίνδυνων ναρκωτικών που απειλούν τον αμερικανικό πληθυσμό.

Ο Χέγκσεθ έγραψε ότι δεν αναφέρθηκαν απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων, ενώ τρεις «ναρκοτρομοκράτες» που βρίσκονταν στο σκάφος, σκοτώθηκαν.

Η ανάρτηση περιλάμβανε και ένα βίντεο διάρκειας 18 δευτερολέπτων, όπου φαίνεται ένα σκάφος να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται στη θάλασσα.

