Κανονικά η μεταμεσονύκτια λειτουργία Μετρό και Τραμ το Σάββατο

Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία το Σάββατο (29/11), στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών.

Τα σωματεία εργαζομένων στις συγκοινωνίες ανέστειλαν τη μεταμεσονύκτια στάση που είχε εξαγγελθεί και το επιβατικό κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς διακοπές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ κάθε Σάββατο -που αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, καθώς και επιλεγμένες λεωφορειακές νυχτερινές γραμμές- έχει ήδη συμπληρώσει αρκετές εβδομάδες εφαρμογής, από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Από το πρώτο κιόλας Σάββατο 24ωρης λειτουργίας, οι επιβάτες που χρησιμοποίησαν μετρό, τραμ και νυχτερινά λεωφορεία ξεπέρασαν τις 50.000, με την κίνηση μετά τις 3 τα ξημερώματα να χαρακτηρίζεται ως πρωτόγνωρη για το αθηναϊκό μετρό.

Σήμερα, τα πιο πρόσφατα συνολικά στοιχεία επικυρώσεων για τη 24ωρη λειτουργία σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, καταγράφουν πλέον 60.000 επικυρώσεις σε ένα Σάββατο, δείχνοντας ότι το επιβατικό κοινό εξοικειώνεται και αξιοποιεί περισσότερο τις νυχτερινές διαδρομές.

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν πλέον τα ΜΜΜ για μετακινήσεις τη νύχτα του Σαββάτου, είτε για εργασία σε βάρδιες, είτε για διασκέδαση και ασφαλή επιστροφή στο σπίτι χωρίς αυτοκίνητο.

Στη Γραμμή 2 του Μετρό, οι συχνότητες διέλευσης έχουν ως εξής:

▪ Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

▪ Από 00:20 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 15 λεπτά.

▪ Από 05:30 έως 07:00 τα δρομολόγια είναι κάθε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

▪ Από 07:00 έως 10:00 κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα

Στη γραμμή 3 του Μετρό (Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο):

▪ Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια είναι κάθε 9 λεπτά.

▪ Από 00:20 έως 02:00 έως 05:30, η συχνότητα είναι ανά 15 λεπτά.

▪ Από 05:30 έως 07:00 τα τρένα διέρχονται κάθε 10 λεπτά.

▪ Από 07:00 έως 10:00 η συχνότητα επανέρχεται στα 9 λεπτά.

Στις γραμμές Τ6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) και Τ7 (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα):

▪ Από 22:00 έως 00:30 η συχνότητα διαμορφώνεται ανά 15 λεπτά και στις δύο γραμμές.

▪ Από 00:30 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 25 λεπτά.

▪ Από 05:30 έως 10:00 οι συχνότητες είναι κάθε 12 λεπτά και στις δύο γραμμές.

Οι λεωφορειακές γραμμές 24ωρης λειτουργίας

164 Στ. Αγ. Δημήτριος – Κάτω Ηλιούπολη – Αργυρούπολη – Τερψιθέα

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049 Πειραιάς – Ομόνοια

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια.

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό.

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.

