Κάννες: Επίθεση με μαχαίρι σε αστυνομικούς, «εξουδετερώθηκε» ο δράστης

Ενας αστυνομικός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στις Κάννες ενώ ο δράστης «εξουδετερώθηκε» από άλλα μέλη του αστυνομικού τμήματος στο οποίο υπηρετεί το θύμα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράλ Νταρμανέν.

Οπως συμπλήρωσε σε ανάρτησή του στο Twitter, θα μεταβεί αμέσως στον τόπο της επίθεσης, εκφράζοντας «όλη την υποστήριξή του» στην αστυνομία και στην πόλη των Καννών.

Ο υπουργός Εσωτερικών σε νεότερες δηλώσεις του είπε ότι επικρατέστερο σενάριο θεωρείται αυτό της τρομοκρατικής ενέργειας.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.

