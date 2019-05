Κάννες 2019: Στο «Parasite» του Μπονγκ Τζουν Χο ο Χρυσός Φοίνικας

Το 72ο Φεστιβάλ Καννών ολοκληρώθηκε με την Τελετή Λήξης και την απονομή των βραβείων.

O Χρυσός Φοίνικας Πήγε στην ταινία «Parasite» του Μπονγκ Τζουν Χο, ενώ το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο «Atlantique» της Ματί Ντιόπ

Οι Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν τιμήθηκαν με το βραβείο Σκηνοθεσίας για το «Νεαρός Άχμεντ», ενώ τα βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας κέρδισαν, αντίστοιχα, ο Αντόνιο Μπαντέρας για το «Πόνος και Δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ και η Έμιλι Μπίτσαμ για το «Little Joe» της Τζέσικα Χάουσνερ.

Ανάμεσα στους νικητές ήταν και ο Βασίλης Κεκάτος, ο πρώτος έλληνας σκηνοθέτης που κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα Μικρού Μήκους.

Αναλυτικά όλα τα βραβεία του Επίσημου Διαγωνιστικού:

Χρυσός Φοίνικας: Parasite» του Μπονγκ Τζουν Χο

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: «Atlantique» της Ματί Ντιόπ

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν για το «Νεαρός Άχμεντ»

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Αντόνιο Μπαντέρας («Πόνος και Δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ)

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας: Έμιλι Μπίτσαμ («Little Joe» της Τζέσικα Χάουσνερ)

Βραβείο Σεναρίου: «Portrait of a Lady on Fire» της Σελίν Σιαμά

Βραβείο της Επιτροπής (εξίσου στα): «Bacurau» των Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου, Ζουλιάνο Ντορνέλες και «Οι «Άθλιοι» του Λαντζ Λι

Ειδική Μνεία: «It Must Be Heaven» του Ελία Σουλεϊμάν

Χρυσή Κάμερα: «Nuestras Madres» του Σεζάρ Ντιάζ (από το τμήμα Εβδομάδα Κριτικής)

Χρυσός Φοίνικας ταινίας Μικρού Μήκους: «Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό και Εμάς» του Βασίλη Κεκάτου

Ειδική μνεία Επιτροπής σε ταινία Μικρού Μήκους: «Monstruo Dios» της Αγκουστίνα Σαν Μαρτίν

Η Κριτική Επιτροπή είχε Πρόεδρο τον Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου (o πρώτος Μεξικανός που αναλαμβάνει χρέη Προέδρου στο Φεστιβάλ) και μέλη τους Γιώργο Λάνθιμο, Πάβελ Παβλικόφσκι, Ρομπέν Καμπιγιό, Ένκι Μπιλάλ, Αλίτσε Ρορβάχερ, Κέλι Ράιχαρντ, Μαϊμούνα Ν’Ντάγιε και Ελ Φάνινγκ.