Κάνιε Γουέστ: Θα είμαι ξανά υποψήφιος το 2024 – Πήρε 60.000 ψήφους

Εξήντα χιλιάδες Αμερικανοί σε 12 πολιτείες ψήφισαν τον Κάνιε Γουέστ για πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι θα επανέλθει με νέα υποψηφιότητα το 2024.

Το όνομα του δημοφιλούς ράπερ ήταν στα ψηφοδέλτια σε μόλις 12 πολιτείες, γιατί δεν πρόλαβε τις προθεσμίες στις υπόλοιπες.

Ο Γουέστ δήλωσε ότι ψήφισε για πρώτη φορά στη ζωή του σε αμερικανικές προεδρικές εκλογές, επιλέγοντας εκείνον «που εμπιστεύεται περισσότερο για επόμενο ένοικο του Λευκού Οίκου»: τον εαυτό του.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στο Twitter, ο άλλοτε υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να ψηφίζει σε εκλογικό τμήμα στην πολιτεία Γουαϊόμινγκ, γράφοντας το δικό του όνομα στο ψηφοδέλτιο.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

«Σήμερα ψηφίζω για πρώτη φορά στη ζωή μου για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι κάποιος που πραγματικά εμπιστεύομαι… εγώ», έγραψε ο Γουέστ σε άλλο tweet.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020