«Κανένα θέμα ανασχηματισμού» – Ο «παράγων» Τσιάρας και ο Δένδιας με το βλέμμα στην 29η Οκτωβρίου

Εν μέσω έντονης φημολογίας για επικείμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης και στον απόηχο της πιο ηχηρής (μέχρι την επόμενη;) διαφοροποίησης Δένδια με αφορμή την τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προέβη την Πέμπτη σε μία από τις συνήθεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις, διαψεύσεις.

«Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού», δήλωσε ο κ. Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αν και όπως σημείωσε, αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.

Στο επίκεντρο, ως θρυαλλίδα εξελίξεων στο θέμα του ανασχηματισμού, βρέθηκε το όνομα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, που ναι μεν υποχρεώθηκε προ ημερών σε δήλωση-διάψευση των σεναρίων περί παραίτησής του, εξακολουθεί όμως να παραμένει υπό αυξανόμενη μάλιστα πίεση, κυρίως για τη διαχείριση του προβλήματος με την ευλογιά των αιγοπροβάτων και κατά δεύτερο λόγο για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με την καθυστέρηση στις πληρωμές των αγροτών/κτηνοτρόφων και στην οργάνωση ενός αξιόπιστου συστήματος πληρωμών σύμφωνα με τις επιταγές των ευρωπαϊκών Αρχών.

«Βέβαια -συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης- ό,τι και να σας πω, θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε να γράφεται. Οπότε δική μου δουλειά είναι να σας απαντάω και προφανώς όπως συμβαίνει όλα τα χρόνια της Μεταπολίτευσης και όσο και εγώ παρακολουθώ τους πολιτικούς συντάκτες ο ανασχηματισμός γράφεται, οι πρόωρες εκλογές γράφονται, αλλά όπως απεδείχθη και τις περισσότερες φορές, γιατί είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, το διαψεύδω».

Κληθείς δε να σχολιάσει το θέμα που δημιουργήθηκε απο την απουσία Δένδια, από τη συζήτηση της κυβερνητικής τροπολογίας για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη (πέραν της τυπικής, ολιγόλεπτης, εμφάνισής του στα «ορεινά» της Ολομέλειας της Βουλής), αλλά και τα «καρφιά» που πέταξαν σε βάρος του υπουργού Εθνικής Αμυνας συνάδελφοί του στην κυβέρνηση, για τη στάση που επέλεξε να τηρήσει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι όπως αποδείχθηκε και από την τελευταία ονομαστική ψηφοφορία (εδώ), η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι «η πιο αρραγής των τελευταίων ετών και μάλιστα δεύτερης θητείας».

Αντίστοιχα, ερωτηθείς αν υπάρχει ζήτημα με τον κ. Δένδια, που δεν τοποθετήθηκε στη Βουλή για την τροπολογία, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι το περιεχόμενό της «υποστηρίχτηκε από τον κ. Φλωρίδη, έναν εκ των υπουργών που τη συνυπογράφουν, καθώς υπήρχε πλαίσιο κυρώσεων».

«Ζητήθηκε από όλους να την υπογράψουν, την υπέγραψαν όλοι, συμφώνησαν όλοι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το μείζον είναι βραχυπρόθεσμα και στο εξής η αστυνομία με τον επαγγελματισμό που διαθέτει και την αποτελεσματικότητά της είναι να διασφαλίσει την εφαρμογή της τροπολογίας και μεσομακροπρόθεσμα το υπουργείο Εθνικής Αμυνας να αναδείξει, σύμφωνα με τις προτάσεις και τις ιδέες του το μνημείο», συμπλήρωσε με νόημα ο εκπρόσωπος, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λέγοντας στην πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ:

«Θα έχει ενδιαφέρον, καθώς η ευθύνη έχει περάσει πια στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να προτείνει λύσεις και σκέψεις για το πώς μπορούμε πραγματικά να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το Μνημείο».

Η ουσία είναι τόσο τα καθ’ ύλην συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Προστασίας του Πολίτη, όσο και η κυβέρνηση συνολικά, έχουν ένα «δύσκολο» δίμηνο μπροστά τους, με επετείους όπως η 28η Οκτωβρίου, η 17η Νοεμβρίου και η 6η Δεκεμβρίου, που όπως προεξοφλείται, θα «δοκιμάσουν» τα περιθώρια εφαρμογής του νόμου για τον Αγνωστο Στρατιώτη.

Η αλήθεια είναι ότι όπως προκύπτει και από τις τελευταίες έρευνες κοινής γνώμης, η κυβερνητική πρωτοβουλία για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη τυγχάνει ευρείας επιδοκιμασίας από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς βέβαια να περνούν απαρατήρητοι και οι κίνδυνοι για την εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει το όλο θέμα για την κυβέρνηση:

Τι θα γίνει αν -όπως πολλοί άλλοι ψηφισθέντες νόμοι- δεν εφαρμοστεί πειστικά -και το κυριότερο, αποτελεσματικά- η ρύθμιση, αν και όταν κριθεί αναγκαίο;

Κατά το ρεπορτάζ, ο Νίκος Δένδιας εμφανίζεται -ως υπεύθυνος διαχείρισης του Μνημείου πια- απρόθυμος να αφαιρεθεί η ευθύνη του καθαρισμού του Μνημείου από τον δήμο Αθηναίων (και αντ’ αυτού να πάει σε εργολάβο), εν αναμονή παράλληλα της παρέμβασής του για την ανάδειξη και προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη (σ.σ. μετά τις… σκέψεις στις οποίες αναφέρθηκε στη δήλωση του πιο πάνω ο Κυριάκος Μητσοτάκης)

Διπλή συνάντηση σε 48 ώρες

Οι δυο τους πάντως, θα έχουν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά και να εκπέμψουν μηνύματα εκτόνωσης ή/και (οριστικής) υπέρβασης της όποιας κρίσης υπήρξε στις σχέσεις τους τις τελευταίες ημέρες, σε διπλή συνάντηση που άνευ προόπτου θα έχουν το διήμερο 28 και 29 Οκτωβρίου:

◊Αφενός, στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης για την επέτειο του «Οχι» στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι βέβαιο ότι θα δώσει το παρών ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, αφού θα παρελάσουν όλα τα νέα αποκτήματα, σε οπλικά συστήματα και μέσα, των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, και όπου πιθανότατα θα παραβρεθεί μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και ο Πρωθυπουργός (αν και μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι τέτοιο).

◊Αφετέρου, στην εκδήλωση-ορόσημο της 29ης Οκτωβρίου που προετοιμάζεται εδώ και ημέρες, για τα επίσημα αποκαλυπτήρια της νέας εικόνας του Πενταγώνου.

Το έργο της ανάπλασης του κεντρικού κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Αμυνας ,με τη νέα πρόσοψη να φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου. Πέρα όμως από την παρέμβαση στην εξωτερική εικόνα του Πενταγώνου, «τρέχει« και ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης του εσωτερικού του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, με εκσυγχρονισμό των γραφείων, των χώρων συσκέψεων και εργασίας και εν γένει των υποδομών του.

Σημειώνεται ότι η νέα βιοκλιματική πρόσοψη του Πενταγώνου αποτελεί δωρεά του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Μetlen, Ευάγγελου Μυτιληναίου, και έρχεται να προστεθεί στην παρέμβαση με την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης (το μνημείο που εγκαινιάσtηκε τον περασμένο Μάρτιο, επίσης δημιουργία του καθηγητή Βαρώτσου) και στο υπό ανέγερση κτίριο Κυβερνοπολέμου (δωρεά του Θάνου Λασκαρίδη), μαζί με τη νέα είσοδο του υπουργείου και τον χώρο υψηλών προσκεκλημένων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί (δωρεά του επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργου Περιστέρη).

Στην ειδική εκδήλωση της 29ης Οκτωβρίου τον Πρωθυπουργό θα υποδεχθεί ο ίδιος ο υπουργός, χωρίς να αποκλείεται η παρουσία Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά (σε περίπτωση που αποδεχθούν τις σχετικές προσκλήσεις) σε μία, έστω και ολιγόωρη συνύπαρξη, με ιδιαίτερο πολτικό ενδιαφέρον.

