Καναδάς: Εκκενώνεται πόλη 22.000 κατοίκων λόγω μεγάλης πυρκαγιάς

Τεράστιες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται στον βόρειο Καναδά, όπου δόθηκε εντολή για την εκκένωση μίας πόλης 22.000 κατοίκων.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι στην πόλη Γέλοουναϊφ διατάχθηκαν την Τετάρτη να έχουν απομακρυνθούν έως την Παρασκευή.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πόλη στο βόρειο τμήμα του Καναδά, κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, η οποία απειλείται εξαιτίας της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Δυστυχώς, η κατάσταση ως προς τις δασικές πυρκαγιές πήρε τροπή προς το χειρότερο δυτικά της Γέλοουναϊφ» και πλέον εγείρεται «αληθινή απειλή» για τους πολίτες, τόνισε ο Σέιν Τόμσον, υπουργός Περιβάλλοντος στα Βορειοδυτικά Εδάφη, όπως ονομάζεται η πολιτεία, διατάσσοντας την εκκένωση της πρωτεύουσας.

Canada Fires – The Government of the Northwest Territorries announced an evacuation of the Capital City Yellowknife

Yellowknife has a population of around 20,000 people

There is no immediate threat to the city, right now. The Government also warned that highways could close. pic.twitter.com/EHWw5AT2sg

— Jack Straw (@JackStr42679640) August 17, 2023