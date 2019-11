Καλύτερος ευρωπαίος μοντέρ ο Γιώργος Μαυροψαρίδης της «Ευνοούμενης» του Λάνθιμου

Το βραβείο του καλύτερο μοντέρ σε ευρωπαϊκή ταινία κέρδισε ο Γιώργος Μαυροψαρίδης για το μοντάζ του στην «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου.

«Με μεγάλο ταλέντο, ο Γιώργος Μαυροψαρίδης, πέτυχε στο μοντάζ της “Ευνοοούμενης” με ένα έξυπνο, φρέσκο και εφευρετικό τρόπο να δώσει στην ταινία φυσική ροή, παιχνιδιάρικη σαν μια παρτίδα ντάμα», ήταν η αιτιολογία της επιτροπής.

Ο έλληνας μοντέρ ήταν υποψήφιος και για το Οσκαρ καλύτερου μοντάζ για την ίδια ταινία.

Μαζί με το βραβείο του καλύτερου μοντάζ, η «Ευνοούμενη» κέρδισε άλλα τρία βραβεία στις τεχνικές κατηγορίες των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που ανακοινώθηκαν την Τρίτη: Φωτογραφίας για τον Ρόμπι Ράιαν, Κοστουμιών για την Σάντι Πάουελ, Κομμώσεων και Μακιγιάζ για τη Νάντια Στέισι.

Οπως κάθε χρόνο, λίγες εβδομάδες πριν τα Ευρωπαϊκά Βραβεία, που δίνονται παραδοσιακά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου (φέτος, στις 7 Δεκεμβρίου στο Βερολίνο), ανακοινώθηκαν τα βραβεία στις τεχνικές κατηγορίες όπως προέκυψαν από μια ειδική επιτροπή επαγγελματιών.

Η «Ευνοοούμενη» είναι επίσης υποψήφια και σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, που θα ανακοινωθούν τον Δεκέμβριο: καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας του 2019, καλύτερου σκηνοθέτη, καλύτερης ηθοποιού για την οσκαρική Ολίβια Κόλμαν και καλύτερης κωμωδίας για το 2019.

Την Τρίτη ανακοινώθηκαν επίσης τα εξής βραβεία: για τον Αντον Γκόμεζ για τα Σκηνικά στο «Πόνος και Δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, τον Τζον Γκούρτλερ για τη μουσική του «System Crasher», τους Εντουάρντο Εσκίντ, Νάτσο Ρόγιο-Βιλανόβα και Λοράν Σασέιν για τον ήχο του «A Twelve-Year Night» και την ομάδα των ειδικών εφέ του «About Endlessness» του Ρόι Αντερσον.

Οι νικητές θα παραλάβουν τα βραβεία τους στην τελετή στο Βερολίνο.

Congratulations to @the_favourite + @ElementPictures on four @EuroFilmAwards so far!

🔹CINEMATOGRAPHY: Robbie Ryan @RRyanFanpage

🔹EDITING: Yorgos Mavropsaridis

🔹COSTUME DESIGN: Sandy Powell

🔹HAIR & MAKE-UP: Nadia Stacey #EFA2019 #EFA Ceremony 7th Dec in Berlin. https://t.co/IVv8bzz1Ym

— Creative Europe Ire (@CEDIrelandMEDIA) November 19, 2019