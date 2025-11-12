Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Ξαναβλέπουν» τον GSI με το βλέμμα σε νέους επενδυτές

Αν και είχαν προηγηθεί εκτιμήσεις -τουλάχιστον σε επίπεδο προσδοκιών- για κάποια «είδηση» ή έστω εξέλιξη «ξεπαγώματος» στο ταλαίπωρο έργο της ηλεκτρικής διασυνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ (ο περίφημος Great Sea Interconnector/ GSI), στις κοινές δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησής του με τον κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός αρκέστηκε να μιλήσει για άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου, ώστε κάποια στιγμή να μπορεί να ενισχυθεί με την είσοδο «νέων ισχυρών επενδυτών», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

«Συζητήσαμε για τη σημασία της εμβάθυνσης της περιφερειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Ο φίλος Νίκος συμμερίζεται ότι αυτά τα νέα δεδομένα καθιστούν ακόμα πιο βαρύνουσα την προστιθέμενη αξία των έργων διασυνδεσιμότητας τα οποία προωθούμε. Είναι έργα τα οποία έχουν εθνική διάσταση και για τις δύο χώρες και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε αυτό να μπορεί να ενισχυθεί με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών», γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε γενικότερα στις εξελίξεις της τελευταίας περιόδου στην ενεργειακή σκακιέρα της ΝΑ Μεσογείου:

«Αθήνα και Λευκωσία μένουν προσηλωμένες στο διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας σε μια συγκυρία αβεβαιότητας. Οι δύο χώρες μας αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Αποτυπώθηκε και με τις σημαντικές συμφωνίες αμερικανικών εταιρειών στην πατρίδα μας, συμφωνίες που έρχονται να συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης».

«Ταυτόχρονα έχουν και ισχυρό εθνικό πρόσημο. Εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα ζητήματα των γεωτρήσεων. Ύστερα από 40 χρόνια ετοιμάζεται το πρώτο ερευνητικό γεωτρύπανο να πιάσει δουλειά στο Ιόνιο. Θέλουμε την πράσινη μετάβαση», έσπευσε να επισημάνει ο Πρωθυπουργός, «αλλά θα ήταν μεγάλο σφάλμα αν δεν επιχειρούσαμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους, όπως έχει κάνει η Κύπρος».

Και αυτές οι εξελίξεις, κατέληξε, «καταδεικνύουν τη σημαντική στρατηγική σημασία και τον καταλυτικό ρόλο σχημάτων όπως το 3+1 το οποίο επανενεργοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο υπουργών ενέργειας στην Αθήνα».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη συμβολή Ελλάδας και Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η 3η Διακυβερνητική διάσκεψη επιβεβαίωσε τη σημαντική παρουσία των χωρών μας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ήμασταν στη Διάσκεψη Ειρήνης στο Σαρλ Εμ Σέιχ, θα είμαστε παρόντες και στο μέλλον, έτοιμοι να συνεισφέρουμε ως μέρος μιας δύναμης που θα εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας με την προϋπόθεση ότι θα έχει ρητή εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Αντίστοιχα και στο Κυπριακό, τόνισε ο Πρωθυπουργός, «οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανένωση του νησιού όπως το επιτάσσουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ, εργαστήκαμε εξάλλου οι δύο υπουργοί εξωτερικών για την επαναφορά του Κυπριακού στην ατζέντα του ΓΓ του ΟΗΕ μετά από περίοδο αδράνειας».

«Τώρα -συμπλήρωσε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης- είναι στο χέρι άλλων να αποδείξουν αν πραγματικά εννοούν ότι επιθυμούν διαδικασία επανεκκίνησης των συνομιλιών στα πλαίσια πολύ σαφών κατευθύνσεων οι οποίες καθορίζονται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του συνολικού πλαισίου των ευρωτουρκικών σχέσεων όπως έχουν αποτυπωθεί σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου» και κατέληξε λέγοντας:

«Σε 1,5 μήνα η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ. Ευχόμαστε γόνιμη και δημιουργική θητεία. Αυτονόητο είναι ότι θα βρεθούμε όλοι οι Έλληνες στο πλευρό των κυπρίων αδερφών μας. Θα είμαστε δίπλα σας να στηρίξουμε αυτή την εθνική πρόκληση. Κάθε φορά εκπλήσσομαι από το εύρος των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και από το επίπεδο των κοινών διαβουλεύσεων μας ώστε να δίνουμε πραγματικές λύσεις που αφορούν προβλήματα των χωρών μας και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολίτων».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News