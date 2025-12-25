162
Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, την παραμονή των Χριστουγέννων | REUTERS/Jessica Koscielniak
Κόσμος

Καλοσύνη α λα Τραμπ: Ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα στα «αποβράσματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Με το γνώριμο μεγαλόψυχο ύφος του, ο αμερικανός πρόεδρος έστειλε τις ευχές του για τις γιορτές στους Δημοκρατικούς αντιπάλους του μέσω Truth Social

Protagon Team Protagon Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 11:40
Το πνεύμα των Χριστουγέννων φαίνεται πως επισκέφθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, που με την ευκαιρία των εορτών ευχήθηκε χρόνια πολλά «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς.

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, με το γνώριμο μεγαλόψυχο ύφος του.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά τους από το Μαρ-α-Λάγκο – REUTERS/Jessica Koscielniak

Οικονομικές δυσχέρειες, κοινωνικές εντάσεις, διεθνείς ένοπλες συρράξεις: για τον Ντόναλντ Τραμπ, φταίχτης είναι πάντα, αναμφίβολα, το Δημοκρατικό κόμμα, ιδίως ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, για όποια δυσκολία ενσκήπτει στη χώρα του και στον κόσμο γενικότερα.

Με τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική Αριστερά» ο Τραμπ αναφέρεται συλλήβδην στους Δημοκρατικούς κι όποιον του εναντιώνεται πολιτικά -ακόμη και προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται κεντρώες ή μετριοπαθείς.

Ο Τραμπ περνά τις γιορτές στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

