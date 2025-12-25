Καλοσύνη α λα Τραμπ: Ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα στα «αποβράσματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Το πνεύμα των Χριστουγέννων φαίνεται πως επισκέφθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, που με την ευκαιρία των εορτών ευχήθηκε χρόνια πολλά «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς.

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, με το γνώριμο μεγαλόψυχο ύφος του.

Οικονομικές δυσχέρειες, κοινωνικές εντάσεις, διεθνείς ένοπλες συρράξεις: για τον Ντόναλντ Τραμπ, φταίχτης είναι πάντα, αναμφίβολα, το Δημοκρατικό κόμμα, ιδίως ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, για όποια δυσκολία ενσκήπτει στη χώρα του και στον κόσμο γενικότερα.

Με τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική Αριστερά» ο Τραμπ αναφέρεται συλλήβδην στους Δημοκρατικούς κι όποιον του εναντιώνεται πολιτικά -ακόμη και προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται κεντρώες ή μετριοπαθείς.

Ο Τραμπ περνά τις γιορτές στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

