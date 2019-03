«Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Θανάση» – το αντίο του Παναθηναϊκού στον Γιαννακόπουλο [video]

Ενα συγκινητικό βίντεο για τον Θανάση Γιαννακόπουλο, τον «τυφώνα» Θανάση των Παναθηναϊκών, έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, υπό τον τίτλο «Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Θανάση. May your soul rest in peace our beloved Thanasis».

Η είδηση του θανάτου του Θανάση Γιαννακόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε διάστημα 11 μηνών (μετά τον Κώστα τον Απρίλιο του 2018 και τον Παύλο τον Ιούνιο του 2018), προκάλεσε συγκίνηση στο πανελλήνιο.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Θανάση. May your soul rest in peace our beloved Thanasis.#paobc #RIP pic.twitter.com/yzplP8Eidn — Panathinaikos BC (@paobcgr) March 19, 2019

Η νεκρώσιμος ακολουθία του Θανάση Γιαννακόπουλου θα γίνει στις 26 του μηνός στη Μητρόπολη Αθηνών και η ταφή του θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο. Αύριο όμως, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, αναμένεται να πάρει… χαρακτήρα λαϊκού προσκυνήματος για τον εκλιπόντα.

Τον τόνο έδωσε ο ίδιος ο Ρικ Πιτίνο, αποχαιρετώντας τον Θανάση Γιαννακόπουλο.