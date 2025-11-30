Kαλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί και 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι

Τέσσερις άνθρωποι, από τους 14 που συμμετείχαν σε οικογενειακή συγκέντρωση τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνιας, έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, ενώ οι υπόλοιποι δέκα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται. Στα θύματα περιλαμβάνονται τόσο παιδιά όσο και ενήλικες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος του Στόκτον, Τζέισον Λι, σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε παιδικό πάρτι γενεθλίων. «Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφάλειας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της λεωφόρου Λουσίλ, στο Στόκτον.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχτηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν, στην κεντρική κοιλάδα της Καλιφόρνιας.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα», πρόσθεσε.

Προς το παρόν οι Αρχές δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον ή τους δράστες.

