Καλιφόρνια: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Λος Αντζελες

Στη νότια Καλιφόρνια, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο Λος Αντζελες και άλλες κοινότητες, εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών που ήγειραν ανησυχίες για εξαιρετικά επικίνδυνες πλημμύρες την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ενα «ατμοσφαιρικό ποτάμι», όπως το ονομάζουν οι μετεωρολόγοι, μεταφέρει ατμοποιημένο νερό από τους τροπικούς που αναμένεται να διασχίσει την Καλιφόρνια ως το τέλος της εβδομάδας. Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

«Αναμένονται ξαφνικές και γενικευμένες πλημμύρες», τόνισε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) σε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο ακραίων καιρικών φαινομένων χθες, υπογραμμίζοντας πως «ζωές», καθώς και ιδιωτική και δημόσια περιουσία, «βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο».

Το νότιο τμήμα της πολιτείας, όπου προβλέπονταν κατακρημνίσεις που υπό κανονικές συνθήκες γίνονται σε διάστημα μηνών, τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έως το πρωί των Χριστουγέννων (τοπική ώρα).

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε μέσω X ότι κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην κομητεία του Λος Αντζελες και σε άλλες πέντε, κυρίως στο νότιο τμήμα της πολιτείας του.

Στους δρόμους του Λος Αντζελες, όσοι άργησαν έκαναν τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές τους αψηφώντας την κακοκαιρία.

«Αποφασίσαμε να μείνουμε σπίτι. Λάβαμε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις και δεν μου φαίνεται πολύ ασφαλές. Δεν θέλω να οδηγήσω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζιμ Λιούις, εξηγώντας γιατί δεν θα πάει οικογενειακώς στα ξαδέρφια του αυτά τα Χριστούγεννα όπως σχεδίαζε.

Χθες το πρωί, ήδη πεσμένα δέντρα είχαν κλείσει δρόμους και χιλιάδες άνθρωποι δεν είχαν ρεύμα στο Λος Άντζελες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη πως κάτοικοι σε πάνω από 200 νοικοκυριά έλαβαν διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης και ότι σε τεράστιους τομείς της πόλης, προειδοποίησαν τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Η παραθαλάσσια πόλη Σάντα Μόνικα και η λεκάνη του Λος Άντζελες θεωρούνται οι περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Οι βροχές εντάθηκαν χθες το πρωί και εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για ανεμοστρόβιλο σε τρεις κοινότητες της κομητείας Λος Άντζελες.

Κέντρα υποδοχής άνοιξαν για κατοίκους που διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Στα ακριβά προάστια Πασίφικ Παλισέιντς και Μάλιμπου, τα οποία είχαν ρημάξει σαρωτικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, έχει δοθεί εντολή για αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις εκτιμάται πως μπορεί να προκαλέσουν κατολισθήσεις.

Ποτάμια και ρέματα υπάρχει ενδεχόμενο να υπερχειλίσουν και οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφύγουν να οδηγούν σε προάστια που πλήττονται στο Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, όπου οι περισσότεροι από τους 3,9 εκατ. κατοίκους μετακινούνται με αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Los Angeles Times, οδικοί άξονες αντιμετώπισαν χθες μεγάλα μποτιλιαρίσματα. Ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν, κάτι που χειροτέρεψε την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

