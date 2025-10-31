Καλιφόρνια: Εκλεψαν περισσότερα από 1.000 αντικείμενα από μουσείο του Οκλαντ

Διαρρήκτες έκλεψαν περισσότερα από 1.000 αντικείμενα που ανήκουν στο Μουσείο του Οκλαντ στην Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών αντικειμένων και κοσμημάτων.

Τοπικοί αξιωματούχοι συνεργάζονται με το FBI για να διερευνήσουν τη διάρρηξη, η οποία σημειώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε μια αποθήκη του μουσείου, η οποία βρίσκεται εκτός του κεντρικού κτιρίου.

Το αστυνομικό τμήμα του Οκλαντ ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη, ότι στις 15 Οκτωβρίου, λίγο πριν τις 3:30 π.μ., άγνωστοι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις και έκλεψαν εκατοντάδες αντικείμενα από τη συλλογή. Τα χαμένα κομμάτια περιλάμβαναν ιστορικά αντικείμενα όπως καλάθια ιθαγενών Αμερικανών, γλυπτά από ελεφαντόδοντο και δαγκεροτυπίες, καθώς και φορητούς υπολογιστές.

«Η κλοπή αντιπροσωπεύει μια θρασύτατη πράξη που στερεί από το κοινό την πολιτιστική κληρονομιά της πολιτείας μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Λόρι Φόγκαρτι, εκτελεστική διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Μουσείου του Οκλαντ στην Καλιφόρνια.

«Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα έχουν δοθεί στο Μουσείο από γενναιόδωρους δωρητές. Συνεργαζόμαστε στενά με την πόλη του Οκλαντ, το Αστυνομικό Τμήμα του Οκλαντ και το FBI για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα αντικείμενα θα επιστραφούν», πρόσθεσε.

Το μουσείο του Οκλαντ, που βρίσκεται κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, άνοιξε για πρώτη φορά το 1969 και στεγάζει περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντικείμενα, που αφορούν την ιστορία της περιοχής, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του OMCA.

Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην «εξερεύνηση και αποκάλυψη των παραγόντων που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της Καλιφόρνιας».

Η Φόγκαρτι δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι δεν υπήρχε προσωπικό φύλαξης στις εγκαταστάσεις τη στιγμή της διάρρηξης και ότι οι εργαζόμενοι ανακάλυψαν τη διάρρηξη το πρωί της 16ης Οκτωβρίου», είπε.

Το αστυνομικό τμήμα διερευνά τη διάρρηξη μαζί με την ομάδα εγκλημάτων τέχνης του FBI, μια «εξαιρετικά εξειδικευμένη» μονάδα περίπου 20 πρακτόρων που διερευνά κλοπές, απάτες και αρχαιότητες και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

