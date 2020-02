Μητσοτάκης στην υποδοχή του Airbus A320neo: Μια φωτεινή ημέρα

Eπισημαίνοντας πως η κυβέρνηση και η σωστή επιχειρηματικότητα συναντώνται στο ίδιο κοινωνικό μήκος κύματος αλλά και ότι η παρουσία του στην τελετή παραλαβής των νέων αεροσκαφών της Aegean είναι και πολιτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στη διάρκεια της λαμπερής εκδήλωσης υποδοχής του νέου Airbus A320neo στο «Ελ. Βενιζέλος».

«Είναι μια φωτεινή μέρα για την πατρίδα μας, μια φωτεινή μέρα για την εθνική οικονομία, για τον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και σίγουρα για όλους τους εργαζόμενους της Aegean. Γιατί μία ελληνική εταιρεία προχωρά στη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έγινε ποτέ στον τομέα των αερομεταφορών και σε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα. Υποδεχόμαστε με καμάρι το πρώτο από τα 46 ολοκαίνουργια Αirbus της Aegean. Μια παραγγελία σε μέγεθος ανάλογες με εκείνες των διεθνών κολοσσών του κλάδου», είπε ο Πρωθυπουργός, ανεβαίνοντας στο βήμα.

Τόνισε μάλιστα ότι η παραγγελία αυτή παραπέμπει σε ηρωϊκούς καιρούς του παρελθόντος και έκανε αναφορά στο 1930 όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος ίδρυε την Ελληνική Πολιτική Αεροπορία αλλά και στη χρυσή εποχή των αεροπορικών συγκοινωνιών στην Ελλάδα, τότε που ο Αριστοτέλης Ωνάσης δημιουργούσε και έστελνε στις πέντε ηπείρους την Ολυμπιακή Αεροπορία. «Αξιος συνεχιστής αυτής της παράδοσης ενός αιώνα είναι η Aegean», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια κάνοντας ειδική μνεία στον ιδρυτή της Aegean, Θεόδωρο Βασιλάκη, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι διάδοχοί του θα βαδίσουν στα χνάρια «αυτού του ανήσυχου επιχειρηματία, αυτού του υπεύθυνου εργοδότη» και θα «κάνουν πράξη το όραμά του για μια ελληνική εταιρία κυρίαρχη στους ουρανούς του κόσμου». Επεσήμανε επίσης πως δεν είναι τυχαίο ότι για εννιά συνεχόμενα χρόνια η Aegean ανακηρύσσεται ως η καλύτερη περιφερειακή εταιρεία της Ευρώπης. Τόνισε ότι αυτά τα 20 χρόνια την έχουν επιλέξει 141 εκατομμύρια επιβάτες και διαθέτει ένα κρυστάλλινο ιστορικό σε θέματα ασφάλειας και έχει καταστεί στην πράξη ο εθνικός μας αερομεταφορέας.

Παράλληλα, είπε ότι η κυριαρχία της Aegean παραμένει ένα μεγάλο παράσημο για τους 3.100 εργαζόμενους και τους 2.000 που απασχολούνται στην επίγεια εξυπηρέτηση. «Τους αξίζουν, σας αξίζουν συγχαρητήρια για την εταιρεία την οποία έχετε χτίσει».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ωστόσο ότι είναι και «πολιτική η παρουσία του καθώς σηματοδοτεί την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στις επενδύσεις καθώς σε αυτές υστερούμε ακόμη κατά 8 μονάδες του ευρωπαϊκού μέσου όρου». Και παράλληλα όπως είπε «δηλώνει το ενδιαφέρον μας για νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και υπογραμμίζει τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και στην τόνωση των ασφαλιστικών ταμείων. Όλα αυτά μεταφράζονται σε συγκεκριμένα και χειροπιαστά αποτελέσματα… Να λοιπόν γιατί η κυβέρνηση και η σωστή επιχειρηματικότητα συναντώνται στο ίδιο κοινωνικό μήκος κύματος. Γιατί παράγοντας νέο πλούτο η δεύτερη, επιτρέπει στην πρώτη να τον διανείμει δίκαια προς όφελος όλων».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στη συνέχεια αναλυτικά στοιχεία για την Aegean και τη θυγατρική της Olympic Air που δείχνουν όπως είπε ότι «πρόκειται για μια τεράστια συμβολή στον Τουρισμό, στην Οικονομία συνολικά αλλά και στη συνολική επικοινωνία και συνοχή».

Επεσήμανε επίσης ότι μίλησε για σωστή επιχειρηματικότητα και το εννοεί γιατί αν και ο κλάδος χαρακτηρίζεται από μεγάλη εποχικότητα, το 90% των εργαζομένων της Aegean απασχολούνται και τους χειμερινούς μήνες. Περισσότεροι από τους μισούς είναι κάτω των 35 ετών και 600 από αυτούς συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρείας με τη μορφή bonus.

Let us introduce you to our new era! #aegean_neo pic.twitter.com/4MO77F5Bkm

— Aegean Airlines (@aegeanairlines) February 12, 2020