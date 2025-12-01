Κάλεσμα Ανδρουλάκη για το άρθρο 86: Αν ήμουν πρωθυπουργός σαν τον Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα, δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα!

Κάλεσμα συνεννόησης στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης –όπως χαρακτηριστικά ανέφερε– για την αναθεώρηση του άρθρου 86, απηύθυνε μέσω συνέντευξης του στο Οpen το πρωί της Δευτέρας o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αφορμή για το κάλεσμα αυτό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι συνέπειες που αυτή είχε για τις πληρωμές χιλιάδων αγροτών.

Αναφερόμενος στις εν εξελίξει αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «κυβερνητικό εμπαιγμό», καθώς, όπως είπε, οφείλονται στους αγρότες χρήματα για τα έτη 2024-2025 και αν συμπεριληφθούν οι οφειλές σε δημόσια έργα για τον πρωτογενή τομέα, οι απλήρωτες υποχρεώσεις αγγίζουν τα €3,7 δισ.

«Ποιος φταίει; Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι; Γιατί κατέρρευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί μπήκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία; Εδώ μιλάμε για ένα υπουργείο που έχει καταρρεύσει. Γι’ αυτό βλέπετε χιλιάδες ανθρώπους να παρατούν το επάγγελμα», παρατήρησε και κατηγόρησε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό για ανοχή στη διαφθορά και συγκάλυψή της.

«Οταν δεν αφήνεις τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, χρησιμοποιώντας το άρθρο 86 για να της απαγορεύσεις να ελέγξει υπουργούς σε αλλεπάλληλες υποθέσεις, προσπαθείς να προστατεύσεις τη διαφθορά», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και στο σημείο αυτό προανήγγειλε ότι θα στείλει επιστολή στα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης», καλώντας τα σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Επικαλούμενος εξ νέου την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο ίδιος και το κόμμα του προσφέρουν μία επιλογή πολιτικού ήθους, πολιτικής αλλαγής και συνέπειας».

«Ο καθένας μας –είπε– θα κριθεί για τον αγώνα που δίνει το βράδυ των βουλευτικών εκλογών. Θέλει ο ελληνικός λαός κόμματα διαμαρτυρίας; Θέλει κόμματα “ψεκάσματος”; Θέλει κόμματα ή πρόσωπα που έκαναν τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία πανίσχυρους; Διότι, δεν έφερα εγώ τη Νέα Δημοκρατία στο 41%. Ο κ. Τσίπρας την έφερε, ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», θέλησε να επισημάνει σε ένα «καρφί» για τον πρώην πρωθυπουργό που επιχειρεί να κάνει την επιστροφή του –το λεγόμενο comeback– στην πολιτική σκηνή της χώρας, στο πλαίσιο του «περίφημου» rebranding.

«Εμείς –επέμεινε– δεν έχουμε σπόνσορες για να μας παίζουν μέρα-νύχτα. Σπόνσορες έχουν αυτοί οι οποίοι, δυστυχώς, φαίνεται πώς αντιμετωπίζονται στα media. Δεν έχουμε όλοι την ίδια αντιμετώπιση. Εάν τη ζημιά που έχουν κάνει στη χώρα ο Κυριακός Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, την είχα κάνει εγώ, δεν θα μπορούσα να πιω καφέ στο Σύνταγμα», σχολίασε χαρακτηριστικά. «Δεν έχω κυβερνήσει ούτε λεπτό, δεν έχω κανέναν διεφθαρμένο στο περιβάλλον μου, δεν έχω ζημιώσει το δημόσιο συμφέρον», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας την αντίστιξη με τα πεπραγμένα του πρώην και του νυν Πρωθυπουργού.

