Κακοκαιρία «ιστορικών διαστάσεων» στις ΗΠΑ με διακοπές ηλεκτροδότησης και χάος στις μεταφορές

Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο αμερικανικά νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό, ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων, κλειστοί αυτοκινητόδρομοι και θανατηφόρα δυστυχήματα: μια χειμερινή καταιγίδα σπάνιας έντασης έπληξε την Παρασκευή, προπαραμονή των Χριστουγέννων, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή η «ιστορικών διαστάσεων», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), χειμερινή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές χιονοπτώσεις, ισχυρές ριπές παγωμένων ανέμων και θερμοκρασίες που κατά τόπους έφτασαν τους -48 βαθμούς Κελσίου, ικανές να μεταμορφώνουν σε μια στιγμή το βραστό νερό σε σταγονίδια πάγου, όπως μετέδωσαν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

H NWS περιέγραψε τον χιονιά ως καιρικό φαινόμενο που συμβαίνει «μια φορά σε κάθε γενιά», λέγοντας ότι περισσότερα από 100 ημερήσια ρεκόρ ψυχρής θερμοκρασίας θα μπορούσαν να ξεπεραστουν τις επόμενες ημέρες.

Η Φλόριντα αναμένεται να ζήσει τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων 30 ετών, έγραψε ο Guardian. Το Σικάγο βρισκόταν κι αυτό αντιμέτωπο με επικίνδυνα ψυχρές θερμοκρασίες, καθώς έπνεαν κι εκεί ψυχροί άνεμοι οι οποίοι έφθαναν τους -31 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή το πρωί εκδόθηκαν έκτακτες προειδοποιήσεις και εκκλήσεις για να δείξουν προσοχή για περισσότερους από 240 εκατομμύρια ανθρώπους, το 70% των Αμερικανών.

The waves are intensifying along the eastern shore of Lake Erie as the Buffalo, NY area gets hit with a bomb cyclone @foxweather pic.twitter.com/fxeAb11mid

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης επιβλήθηκε απαγόρευση των μετακινήσεων στην κομητεία Ιρι. «Μένουμε σπίτι μας (…). Δεν μπορώ να δω στην άλλη πλευρά του δρόμου» εξαιτίας της χιονόπτωσης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζένιφερ Ορλάντο στην πόλη Χάμπουργκ της εν λόγω κομητείας. Εξαιτίας ενός ατυχήματος με όχημα που έπεσε σε στύλο ηλεκτροδότησης, έμεινε χωρίς ηλεκτρικό για περίπου τέσσερις ώρες, αφηγήθηκε.

Εως 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, περίπου, δεν είχαν ηλεκτρικό την ίδια ημέρα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Καρολίνα, στο Μέιν και στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us. Το βράδυ της Παρασκευής ένα εκατομμύριο νοικοκυριά βρίσκονταν ακόμη στο σκοτάδι. Κατά την ίδια πηγή περισσότερα από 488.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ρεύμα το πρωί του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος).

Η καταιγίδα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή λόγω και του εύρους της, καθώς εκτεινόταν από τα σύνορα με τον Καναδά μέχρι τα μεξικανικά σύνορα στο νότο.

Στο Ελ Πάσο του Τέξας, καταφύγια άνοιξαν ώστε οι μετανάστες από το Μεξικό να μπορέσουν να προστατευθούν καθώς οι θερμοκρασίες είχαν πέσει κάτω από το μηδέν.

Οι πρώτες φορές για νεκρούς συνέπεια του χιονιά, είτε πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους αφού εκτέθηκαν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, είτε για ανθρώπους που έχασαν σκοτώθηκανμ σε τροχαία δυστυχήματα στους «παγωμένους» δρόμους, έκαναν λόγο για 12 θανάτους.

Extreme #blizzard stranding motorists Downtown Buffalo. Family here stranded 7 hours a block from shelter. @bclemms and I escorted to shelter. Seems like survival situations playing out a block or two away in whiteout. Worst blizzard I have ever covered pic.twitter.com/ZvnBR9KeX7

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) December 24, 2022