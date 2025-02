Κάιρο: Δέκα νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίσθηκαν κατά την κατάρρευση κτιρίου στην περιφέρεια του Καΐρου.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στη λαϊκή συνοικία Κερντάσα στην επαρχία Γκίζα, ενώ τα σωστικά συνεργεία αναζητούσαν αγνοουμένους στα ερείπια.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η έκρηξη φιάλης υγραερίου προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα.

Cairo Building Collapse Claims 10 Lives, Several Others Missing

A devastating building collapse in Cairo’s Kerdasa neighborhood has left at least 10 people dead and eight more injured, according to state media reports. The incident, which occurred on…

