«Καίριος ο ρόλος της Ελλάδας» στην ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο – Πρόσβαση στη Ρεβυθούσα για Βουλγαρία, Ρουμανία

Πρόσβαση στον σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα ζήτησαν και απέκτησαν η Βουλγαρία και τη Ρουμανία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης.

Αυτό ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια της επίσκεψης της Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάντρι Σίμσον, στη Ρεβυθούσα τη Πέμπτη και της δήλωσής της ότι «η Ελλάδα, με τις υπάρχουσες και τις προγραμματισμένες υποδομές της, παίζει καίριο ρόλο στην ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο».

Visiting Revithoussa #LNG Terminal, the only terminal currently in Greece 🇬🇷

➡️As we move away from Russian gas, LNG is crucial for ensuring security of gas supply. #Greece has a crucial role to play, both via the existing and planned infrastructure.#EnergyTourEU🇪🇺⚡️ pic.twitter.com/uLrCKe2uDH

— Kadri Simson (@KadriSimson) April 7, 2022