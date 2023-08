«Κάηκε» η Αθήνα τον Ιούλιο: Ηταν ο θερμότερος μήνας από το 1860

Ο πιο θερμός μήνας τουλάχιστον των τελευταίων 160 ετών αποδείχθηκε ο φετινός μήνας για την Αθήνα με βάση το ιστορικό κλιματικό αρχείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι το μοναδικό στη χώρα που περιλαμβάνει αδιάλειπτες καταγραφές της θερμοκρασίας στην Αθήνα, από τα μέσα του 19ου αιώνα (1860) μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, η μέση θερμοκρασία (24ώρου) του Ιουλίου 2023 ήταν 31.3 o C, και ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στον ιστορικό σταθμό του ΕΑΑ στο Θησείο, με τον Ιούλιο του 2012 (31.1 o C) στη δεύτερη θέση και τον Ιούλιο του 2007 (30.6 o C) στην τρίτη θέση.

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας του Ιουλίου 2023 ήταν 37.1 o C, και ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον Ιούλιο του 2012 (36.9 oC) στη δεύτερη θέση και τον Ιούλιο του 2007 (36.5 oC) στην τρίτη θέση. Επί 16 συνολικά ημέρες η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας ξεπέρασε του 37 o C.

Η μέση ελάχιστη (νυχτερινή) θερμοκρασία της ημέρας του Ιουλίου 2023 ήταν 27.1 o C, και ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον Ιούλιο του 2012 (26.5 o C) στη δεύτερη θέση και τον Ιούλιο του 2021 (26.4 o C) στην τρίτη θέση. Επί 19 συνολικά ημέρες η ελάχιστη θερμοκρασία της ημέρας ήταν μεγαλύτερη των 26 oC.

Η απόλυτα μέγιστη θερμοκρασία του Ιουλίου 2023 ήταν 42.8 o C και δεν κατέρριψε το ρεκόρ των 44.8 o C που είχε καταγραφεί στις 26/06/2007, αλλά βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Επίσης, η μεγαλύτερη τιμή της ελάχιστης (νυχτερινής θερμοκρασίας) ήταν 30.8 oC και δεν κατέρριψε το ρεκόρ των 31.6 oC που είχε καταγραφεί στις 03/08/2021, αλλά βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Copernicus και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), ο Ιούλιος του 2023 υπολογίζεται ότι ήταν ο θερμότερος Ιούλιος (και ο θερμότερος μήνας γενικά) που έχει καταγραφεί ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News