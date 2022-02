Και ο Αμπράμοβιτς συμμετείχε στο διμερές μίτινγκ του Γκόμελ!

Στις ουκρανορωσικές συνομιλίες που διεξήχθησαν στη λευκορωσική πόλη Γκόμελ και αφορούσαν την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός συμμετείχε και ο μέχρι πρότινος ιδιοκτήτης της Τσέλσι, ο ρώσος Κροίσος Ρομάν Αμπράμοβιτς, μάλιστα κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας. Πιθανότατα επειδή ο Ρώσος κατέχει διαβατήριο Ισραήλ, την είδηση μετέδωσε η Jerusalem Post.

Κατά το ισραηλινό Μέσο, ο ρόλος του Κροίσου στις συνομιλίες ήταν ο εξής: «Οι Ουκρανοί του ζήτησαν να τους βοηθήσει στις συνομιλίες, έτσι αυτός ταξίδεψε μέχρι το Γκόλεμ». Ωστόσο η μορφή του Αμπράμοβιτς δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στις φωτογραφίες από την εν λόγω συνάντηση, οι οποίες διακινούνται από τα διεθνή πρακτορεία.

Αλλά και ο εκπρόσωπος του Κροίσου στο Λονδίνο απλώς περιορίστηκε στο να επιβεβαιώσει «τη διαπραγματευτική του δέσμευση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Ακόμα και αν η επιρροή του Ρομάν Αμπράμοβιτς είναι περιορισμένη, προσφέρθηκε να βοηθήσει» είπε ο εκπρόσωπος.

Αναφορικά με το αποτέλεσμα των σχεδόν πεντάωρων επαφών των δύο αντιμαχομένων πλευρών, η Corriere della Sera έγραψε ότι υπήρξε «η πρώτη και εύθραυστη προσπάθεια προς επίτευξιν κάποιας συμφωνίας». Οσοι Ρώσοι και Ουκρανοί συμμετείχαν στο μίτινγκ επέστρεψαν στην έδρα τους ώστε να διαβουλευτούν με τις κυβερνήσεις τους.

Ο ουκρανικός όρος ήταν διπλός και αφορούσε «την άμεση κατάπαυση του πυρός και την άμεση απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία». Οι ρωσικοί όροι γνωστοποιήθηκαν μετά τη συνδιάλεξη Πούτιν-Μακρόν, η οποία ήταν ενενηντάλεπτη, και αφορούν «την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, την αποναζιστικοποίησή της, την ουδετερότητά της, την αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικού εδάφους».

Κατά το ιταλικό Μέσο, η Ρωσία διά του διαπραγματευτή της Βλαντίμιρ Μεντίνσκι γνωστοποίησε ότι υπάρχει μια κάποια πιθανότητα συνεννοήσεως: «Στις συνομιλίες βρήκαμε κάποια σημεία στα οποία είναι δυνατόν να βρούμε κοινό έδαφος» δήλωσε ο Ρώσος. Ετσι οι διαπραγματεύσεις –σύμφωνα με ρωσικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Tass– θα συνεχιστούν στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας «τις επόμενες ημέρες».

Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας ήταν ο υπουργός Αμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ, ο οποίος πήγε στον χώρο ντυμένος με στρατιωτική στολή. Την προηγουμένη της συνάντησης ο ίδιος είχε ανεβάσει στο Twitter φωτογραφία του στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το κείμενο που συνόδευε την ανάρτηση ήταν το εξής: «Είναι αδύνατον να λυγίσουμε, είναι αδύνατον να καταθέσουμε τα όπλα. Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά θα περάσουν. Η Ουκρανία θα κερδίσει. Κερδίζουμε ήδη. Ως εκ τούτου, συμβουλεύουμε τους εισβολείς να επιστρέψουν σπίτι τους. Δεν είναι αργά».

85h of defence.Intimidation of 🇺🇦 is imprudent. Its impossible to break our defenders,moreover its impossible to make the Kyiv lay down arms.The times are difficult,but it will pass.🇺🇦 will win.We’re already winning.Therefore, we advise the occupiers to go home. It’s not too late pic.twitter.com/6NPnqOctom

