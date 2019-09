Ανάλυση: «Και μπολσεβίκος και φασίστας είναι ο Τζόνσον»

Σύγκριση του Μπόρις Τζόνσον με τους «φασίστες ηγέτες της Ευρώπης» του Μεσοπολέμου επιχειρεί με άρθρο της υπό τον τίτλο «Μπόρις, ο μπολσεβίκος» η εγγονή του Νικήτα Χρουστσόφ, Νίνα Χρούστσεβα, καθηγήτρια πλέον στο νεοϋορκέζικο The New School («ένα νέο είδος πανεπιστημίου», όπως αυτοσυστήνεται στο σάιτ του). To κείμενό της φιλοξενείται στο Project Syndicate.

Η Χρούστσεβα βαφτίζει τον Τζόνσον, εκτός από μπολσεβίκο, και φασίστα με βάση «τις βλάβες που προκάλεσε στο κράτος δικαίου, προχωρώντας στην αναστολή λειτουργίας του κοινοβουλίου» – και τα έκανε όλα αυτά ο Τζόνσον, γράφει, «επειδή φαντάζεται ότι βαδίζει στην παράδοση του Τσόρτσιλ».

H αρθρογράφος επισημαίνει ότι «μόνο ο χρόνος θα δείξει εάν παρακολουθούμε την παραμόρφωση της βρετανικής δημοκρατίας» επειδή ο Τζόνσον «αποφάσισε να αναστείλει τις κοινοβουλευτικές λειτουργίες έως τις 14 Οκτωβρίου με σκοπό να εξαλείψει κάθε πιθανότητα οι βουλευτές να ανατρέψουν τα σχέδιά του» όσον αφορά το Brexit.

Η παραμόρφωση, κατά το σκεπτικό της Χρούστσεβα, έγκειται στο ότι οι κινήσεις του Τζόνσον εμπλέκουν το Στέμμα στο παιχνίδι του κοινοβουλευτισμού. Η Χρούστσεβα παραλληλίζει τις κινήσεις του Τζόνσον και με τις αντικοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις του Αδόλφου Χίτλερ όταν χρησιμοποίησε τον Χίντενμπουργκ, αλλά και με τον τρόπο που ο Μπενίτο Μουσολίνι χειραγώγησε τον βασιλιά της Ιταλίας Βιτόριο Εμανουέλε Γ΄.

Ο θρόνος της Ελισάβετ ίσως δεν διακυβεύεται ακόμη, γράφει η Χρούστσεβα, αλλά οι πρακτικές του Τζόνσον υποδηλώνουν περιφρόνηση για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και «ταιριάζουν με εκείνες του ειδώλου του, του αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Η αρθρογράφος περιμένει να δει αφενός αν η πλειοψηφία των βρετανών βουλευτών που εναντιώνονται στο άτακτο Brexit μπορεί να εμποδίσει τον Τζόνσον και αφετέρου αν τα βρετανικά δικαστήρια θα έχουν το θάρρος να υπερασπιστούν το βρετανικό σύνταγμα.

Ως σημαντικότερο όλων κρίνει τη στάση των Βρετανών: θα επιλέξουν δημοκρατία, κράτος δικαίου και διατήρηση των στενών σχέσεων με την Ευρώπη ή θα επιβραβεύσουν τον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία, τον απομονωτισμό και την «αγκαλιά του Τραμπ»;