Καύσωνας: Μέχρι 53 βαθμούς η θερμοκρασία εδάφους στην Ελλάδα

Πανευρωπαϊκό ρεκόρ θερμοκρασίας σημείωσε τη Δευτέρα η χώρα μας καταλαμβάνοντας τις πέντε πρώτες θέσεις στη λίστα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ευρώπη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τη Δευτέρα η θερμοκρασία στη Μακρακώμη Φθιώτιδας έφτασε τους 46,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ ανάλογες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν και σήμερα Τρίτη.

Ενδεικτική των «καυτών» θερμοκρασιών που επικρατούν στη χώρα μας, αλλά και τη γειτονική Τουρκία που πλήττεται από πρωτοφανείς πυρκαγιές, είναι η εικόνα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel για το πρόγραμμα Copernicus.

H θερμοκρασία εδάφους (και όχι αέρος που χρησιμοποιείται στις μετεωρολογικές προβλέψεις) αγγίζει και τους 53 βαθμούς Κελσίου!

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις χειρότερες θερμοκρασίες από το 1987 και η Τουρκία επηρεάζεται από σοβαρές πυρκαγιές», αναφέρεται σε tweet της ευρωπαϊκής υπηρεσίας.

The Eastern Mediterranean is going through an intense #heatwave

Greece is facing the most extreme temperatures 🌡️since 1987 and Turkey is affected by severe wildfires 🔥

The Land Surface Temperature #LST measured by @Copernicus #Sentinel3 🇪🇺🛰️shows peaks at 53°C pic.twitter.com/qLC5OiN05e

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) August 3, 2021